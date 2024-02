Deux ans de guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky tient une grande conférence ce dimanche

Le président ukrainien présentera une conférence de presse ce dimanche 25 février, au lendemain des deux ans du déclenchement du conflit par la Russie.

Un triste anniversaire. Deux ans après l'invasion russe de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky tiendra une conférence de presse ce dimanche 25 février.

Annoncée le 21 février dernier à la télévision nationale, cette réunion aura pour objectif de répondre aux «questions clés», a déclaré le porte-parole présidentiel, Serhii Nykyforov, dans un contexte d'incertitude concernant la cessation de l'aide américaine à l'Ukraine, et d'offensives russes pour progresser dans les régions de l'est et du sud du pays, après le retrait des troupes ukrainiennes d'Avdiivka, dans l'oblast de Donetsk.

Une première conférence en présence du Premier ministre, du président du Parlement, du service de sécurité ukrainien et des chefs du renseignement militaire ukrainien, entre autres, est prévue pour «une conversation honnête sur la voie future de l'Ukraine en 2024», a annoncé le porte-parole du gouvernement.

«Nous aborderons divers aspects de l'avenir de l'Ukraine, notamment le développement de notre armée, l'intégration de technologies modernes, notre relation avec l'UE, l'adhésion à l'OTAN, les garanties de sécurité et le soutien aux entreprises», a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, alors qu'Emmanuel Macron tiendra une réunion de soutien à l'Ukraine ce lundi 26 février à Paris, le président français a réaffirmé son soutien à l'Ukraine samedi soir sur les réseaux sociaux.

Two years of war. Battered and bruised, but still standing. Ukraine is fighting for itself, for its ideals, for our Europe. Our commitment at its side will not waver. pic.twitter.com/kHpxVcPuDd

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 23, 2024