Covid long : face aux millions de cas recensés, pourquoi les traitements tardent-ils autant à arriver ?

Si les signes du Covid-19 disparaissent généralement en deux à trois semaines, la convalescence peut s’avérer bien plus longue pour certains malades qui souffrent alors de Covid long. Mais si des millions de personnes en souffrent, les traitements tardent à arriver.

Rien qu'aux Etats-Unis, 16 millions d’Américains seraient concernés. Le Covid long, cette prolongation des symptômes du virus dans le temps, rend le quotidien de ceux qui en sont atteints particulièrement compliqué. Certains vivent depuis des mois avec une combinaison de 200 symptômes persistants, sans aucun traitement.

Selon Sawyer Blatz, un Américain ayant contracté le Covid en novembre 2022 et qui souffre toujours de ses effets, plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque de ressources médicales, comme l’a rapporté le quotidien national américain USA Today.

Selon lui, le manque de traitements serait provoqué par la recherche bien trop lente et faible, qui n’a pas suffi à faire face à l’ampleur du problème. Selon une étude de 2022, le Covid long coûterait à l’économie américaine au moins 200 milliards de dollars par an à cause d’une perte de productivité, de salaire et des coûts médicaux engendrés.

Cependant, pour de nombreux chercheurs, ce Covid long demeure une occasion de repenser les maladies chroniques aigües, résultant de nombreuses infections et permettrait de se préparer à de futures pandémies.

passer au crible les thérapeutiques existantes ?

Ce mois-ci, le Congrès américain a investi 500 millions de dollars supplémentaires aux 1,2 milliard alloués en 2020 dans le cadre de la Researching Covid to Enhance Recovery (RECOVER), pour les quatre prochaines années, dont l’objectif est «d’adopter une approche systématique du Covid long et d’augmenter les chances d’identifier les traitements qui fonctionnent».

Toutefois, selon le chef de la recherche et du développement aux États-Unis, Ziyad Al-Aly, «l’approche actuelle est totalement insatisfaisante». D’après lui, le plus judicieux pour accélérer l’arrivée de traitements contre le Covid long serait d’évaluer des dizaines de milliers de médicaments existants afin d’élaborer des listes de médicaments candidats.

Seulement, ce processus est rendu difficile par les grandes entreprises qui ne souhaitent pas investir dans ces recherches extrêmement coûteuses. D’autre part, tant qu’il n’y aura pas d’accord mondial sur la définition du Covid long ou de son amélioration, il sera plus compliqué d’obtenir un traitement adéquat.

De ce fait, pour l’heure, les chercheurs doivent tester plusieurs approches simultanées, pour déterminer quelles combinaisons de thérapies aideront les patients. Ces recherches sur le Covid sont, par ailleurs, une occasion d’aider d’autres patients souffrant de maladies chroniques après des infections.