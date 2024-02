Israël-Hamas : voici ce que contiendrait le projet de cessez-le-feu à Gaza

Plus de quatre mois après leurs débuts, les opérations militaires israéliennes à Gaza sont toujours en cours. Mais un projet de trêve est en négociation. Otages, libération de prisonniers palestiniens et un cessez-le-feu pendant le Ramadan… Les conditions de cette trêve ont été dévoilées par une source proche des discussions.

Alors que les combats se poursuivent à Gaza, après les attaques terroristes du Hamas survenues le 7 octobre dernier dans le sud d’Israël, un projet de trêve était en cours de discussion durant le week-end dernier à Paris. Mais à l’heure où l’Etat hébreu s’est engagé à évacuer des parties importantes de Rafah avant le début de son offensive sur ce territoire frontalier à l’Égypte, plusieurs acteurs sont mobilisés afin de conclure ce projet de cessez-le-feu.

Parmi les parties travaillant sur cette trêve, on cite les services de renseignement israéliens, le Qatar, l’Égypte et les Etats-Unis. Bien que le président américain Joe Biden ait affirmé, ce mardi 27 février, qu’Israël pourrait cesser ses opérations à Gaza pendant le mois sacré du Ramadan, d’autres conditions ont été dévoilées par Reuters, citant une source proche des négociations.

D’après l’agence de presse, la première étape de ce projet prévoirait une trêve d’au moins 40 jours. Ce qui rejoindrait en partie les déclarations de Joe Biden. Durant la période de trêve, les deux parties devraient cesser complètement les combats. De plus, l’accord permettrait l’échange de 400 prisonniers palestiniens pour 40 otages israéliens.

À propos des otages, le Hamas devrait prioriser la libération des femmes, des enfants de moins de 19 ans, des personnes âgées de plus de 50 ans et des malades. Concernant les opérations de reconnaissance aérienne au-dessus de Gaza, celles-ci devraient cesser huit heures par jour.

l'aide humanitaire à Gaza au cœur des négociations

La trêve aborderait également la question de l’aide humanitaire à Gaza. Toujours selon la même source, Israël devrait s’engager à acheminer 500 camions d’aide humanitaire par jour. Dans le même temps, des milliers de tentes et de caravanes seraient livrées pour héberger les personnes déplacées.

Dans le cadre du cessez-le-feu proposé, les hôpitaux et les boulangeries de Gaza devraient être réparés, et ce en autorisant immédiatement l'entrée des équipements nécessaires et en fournissant des cargaisons de carburant à ces fins, selon des quantités à convenir.

À noter que toutes ces conditions ne concerneraient que la première phase de la trêve. Les arrangements concernant la seconde étape devraient faire l’objet de négociations distinctes ultérieures.