Californie : plus de 3 mètres de neige attendus, les stations de ski ferment leur porte

Les montagnes californiennes sont touchées par une violente tempête de neige ce week-end. Des conditions météorologiques qui ont contraint les autorités à fermer plusieurs stations de ski et des routes.

Des conditions météorologiques apocalyptiques en Californie. Alors qu'une violente tempête de neige touche les montagnes californiennes, les autorités ont annoncé la fermeture des stations de ski. Certaines routes ont aussi été fermées. Plus de 3 mètres de neige sont attendus. L'État du Nevada est aussi concerné par cette tempête.

La neige sera accompagnée par de fortes rafales de vent pouvant atteindre 225 km/h dans les montagnes de la Sierra Nevada. Cette tempête est la plus grosse attendue cette saison, rapporte la BBC.

Certains Californiens ont partagé des vidéos de la tempête : «Au cas où vous vous demanderiez ce que cette tempête est en train de faire», écrit Melissa Soderston sur X.

In case you were wondering what this #blizzard is doing. #CAwx #climate #snow #LakeTahoe #tahoe pic.twitter.com/MBlpBlPZt6

— Melissa Soderston (@laketahoevibes) March 2, 2024