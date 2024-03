Israël-Hamas : la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris appelle à un «cessez-le-feu immédiat» à Gaza

Ce dimanche, la vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé à un «cessez-le-feu immédiat» pour «au moins six semaines» dans la bande de Gaza.

Alors qu’une trêve entre Israël et le Hamas est en cours de négociation, Kamala Harris, vice-présidente des Etats-Unis, a exigé ce dimanche un «cessez-le-feu immédiat» d’«au moins six semaines».

«Étant donné l'ampleur des souffrances à Gaza, il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat pour au moins les six prochaines semaines, ce qui est actuellement sur la table des négociations» entre Israël et le Hamas, a-t-elle déclaré lors d'un discours commémorant une marche pour les droits civiques à Selma, dans l'Alabama.

Selon la vice-présidente américaine, «cela permettra de libérer les otages et d'acheminer une quantité significative d'aide». «Le Hamas affirme qu'il veut un cessez-le-feu. Eh bien, il y a un accord sur la table. Et comme nous l'avons dit, le Hamas doit accepter cet accord», a ajouté Kamala Harris.

La proposition des médiateurs, c’est-à-dire le Qatar, les États-Unis et l’Egypte, porte sur une pause de six semaines des combats et la libération de 42 des 130 otages israéliens, dont 31 seraient morts, toujours retenus à Gaza contre des Palestiniens emprisonnés par les forces de l’ordre israéliennes.

Une rencontre avec le ministre israélien Benny Gantz prévue ce lundi

Un haut responsable américain à Washington avait assuré plus tôt que les Israéliens avaient «accepté en principe les éléments de l'accord».

Kamala Harris a également émis la critique la plus virulente à ce jour à l'encontre d'Israël de la part d'un haut fonctionnaire américain : «Le gouvernement israélien doit en faire davantage pour augmenter de manière significative le flux d'aide. Il n'y a pas d'excuses», a déclaré la vice-présidente.

Elle a ajouté qu'Israël «devait ouvrir de nouveaux points de passage» et «ne doit pas imposer de restrictions inutiles à l'acheminement de l'aide». Ce lundi, à Washington, Kamala Harris doit rencontrer le ministre israélien Benny Gantz, membre du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou.

Ministre sans portefeuille et ex-ministre de la Défense d'Israël, Benny Gantz rencontrera également le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan ainsi que le secrétaire d'Etat Antony Blinken, selon des responsables américains.

Enfin, la vice-présidente des Etats-Unis a déclaré que «trop de Palestiniens innocents ont été tués», en faisant référence à la distribution d'aide à Gaza qui a tourné au drame jeudi, et que «la menace que le Hamas pose au peuple d'Israël doit être éliminée».