Taylor Swift : découvrez l’affiche et la bande-annonce du film-concert «The Eras Tour», diffusé le 15 mars sur Disney+

Le concert-événement de Taylor Swift sera proposé en exclusivité, et pour la première fois dans son intégralité, sur Disney+ à partir du 15 mars prochain.

Les Swifties trépignent d'impatience. Disney+ a ce lundi dévoilé une nouvelle bande-annonce pour le film-concert de Taylor Swift «The Eras Tour». La plate-forme mettra ce 15 mars en ligne le long-métrage dans une version augmentée de cinq titres - dont «Cardigan» et quatre morceaux en acoustique. Une version encore plus riche donc que la version originale de près de trois heures, qui avait attiré en masse les fans de la superstar dans les cinémas, y chantant et dansant ensemble comme dans une salle de concert.

La nouvelle vidéo laisse deviner qu’une des chansons interprétées en acoustique sera «Maroon», extraite de l’album «Midnights». Les chansons surprises des versions VOD de Taylor Swift : The Eras Tour étaient «Our Song» et «You're On Your Own, Kid». Par conséquent, les trois autres performances bonus seront peut-être «Death by a Thousand Cuts» («Lover)», «Getaway Car» («Reputation») et «Clean» («1989»), mais il faudra patienter pour le savoir...

Réalisé par Sam Wrench, «Taylor Swift : The Eras Tour» a rapporté plus de 260 millions de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le film-concert le plus lucratif de tous les temps. Taylor Swift s’était associée à la chaîne de cinéma AMC pour la sortie du film, dans le cadre d’un accord unique en son genre qui lui avait permis d’envoyer le film en salles en esquivant les studios.

Il offre une expérience sans nulle autre pareille, au plus près de la star qui y revisite toute sa carrière en interprétant une cinquantaine de tubes, «une célébration joyeuse qui encourage le public à se délecter du spectacle (…) donnant à tous la chance d'écouter chaque chanson depuis la meilleure place. Vous vous rapprocherez au plus près de Swift et des plans panoramiques mettent en valeur les visuels époustouflants de la scène. The Eras Tour sous tous les angles», comme l'avait bien décrit Deadline.

Taylor Swift poursuit actuellement sa tournée mondiale à guichets fermés avec une série de concerts à Singapour jusqu'à samedi. Elle prendra ensuite une pause de deux mois avant de se rendre en France. Entre temps, la star sortira ce 19 avril un nouvel album intitulé «The Tortured Poets Department».