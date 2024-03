Spring Break de Miami : couvre-feu, contrôles d’alcoolémie, drones.... Comment la ville veut contrer les débordements des fêtards

Dans une campagne publicitaire diffusée sur les réseaux sociaux, la ville de Miami (États-Unis) a annoncé ses nouvelles règles pour encadrer le Spring Break, rituel étudiant célèbre pour ses excès en tout genre.

«Nous rompons avec vous», tel est le slogan de la nouvelle campagne publicitaire lancée par la ville de Miami, aux États-Unis, sur les réseaux sociaux, afin de présenter les mesures prises à l'afflux des touristes lors des vacances de printemps, connu sous le nom de «Spring Break».

Depuis plusieurs années, la ville de Floride est en effet devenue une destination prisée par des milliers d’étudiants en quête de festivités pendant les vacances scolaires, causant de nombreux excès, voire de violences.

La vidéo publicitaire met ainsi en scène plusieurs habitants locaux qui «rompent» avec «des fêtards qui préfèrent s'enivrer en public et ignorer les lois», accompagnées d’images des scènes de chaos des dernières vacances.

— City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) March 1, 2024

Dévoilées pour la première fois dans un communiqué de presse en février, les autorités locales ont présenté les différentes mesures mises en place, telles que des couvre-feux, des contrôles de bagages, des restrictions d'accès à la plage, des contrôles d’alcoolémie et une hausse des frais de stationnement. En outre, la ville a indiqué une mobilisation plus importante de la police et l’utilisation de drones pour renforcer l'application des règles.

Des mesures d'urgence pour la 3e année consécutive

Ces mesures seront appliquées tous les jeudis et dimanches du mois de mars, avec des mesures supplémentaires pour les week-ends du 7 et du 14 mars, y compris la fermeture des parkings et des tarifs de stationnement à 100 dollars (92 euros), d'après le site web de Miami Beach. Seuls les résidents, les détenteurs de cartes d'accès, les détenteurs de permis ou les employés locaux seront exemptés de la majoration.

«Vous venez ici, vous passez un bon moment, vous vous comportez bien, nous vous inviterons à revenir. Si vous venez ici et que vous enfreignez la loi, il est probable que nous vous arrêterons» a déclaré le chef de la police de Miami Beach, Wayne A. Jones, à NBC News.

Le média NBC South Florida a annoncé que malgré les restrictions, les foules des vacances printanières se sont réunies à Miami Beach vendredi, le jour du lancement de la campagne publicitaire.

La ville de Floride avait été déclarée en état d’urgence un an auparavant à la suite de deux fusillades mortelles pendant les vacances de printemps. C'est la 3e année consécutive que Miami Beach a dû prendre des mesures d'urgence pour contrôler les excès des vacanciers.