Présidentielle américaine 2024 : Donald Trump remporte 12 États durant le Super Tuesday et se dirige vers l'investiture républicaine

En campagne pour une seconde élection présidentielle, Donald Trump a raflé ce mardi la plupart des États en jeu dans la grande journée électorale du «Super Tuesday». Ses nouvelles victoires le rapprochent un peu plus de l'investiture républicaine face à sa rivale Nikki Haley.

Une journée victorieuse pour Donald Trump. L'ex-président, âgé de 77 ans, a été déclaré vainqueur dans 12 États sur 15 par plusieurs médias américains, lors de la course à l'investiture Républicaine. Parmi eux, la Californie, la Caroline du Nord et le Texas.

Donald Trump a salué «une soirée formidable, une journée incroyable» devant ses partisans réunis dans sa résidence Mar-a-Lago, en Floride. Cependant, Nikki Haley l'a privé d'un grand chelem en remportant le Vermont.

Depuis le 15 janvier et en dépit de ses ennuis judiciaires, Donald Trump a remporté quasiment toutes les primaires organisées par son parti.

Nikki Haley, son ancienne ambassadrice à l'ONU, se pose, depuis le début de la course à l'investiture, comme la candidate qui saura rétablir la «normalité» face au «chaos de Trump». Mais la plupart des électeurs républicains font la sourde oreille à son plaidoyer.

Hormis des victoires dimanche dans la capitale Washington et dans le Vermont mardi, elle a enchaîné les défaites cuisantes, y compris dans l'État dont elle a été gouverneure, la Caroline du Sud.

Ce pourrait être la fin de sa tentative pour obtenir l'investiture puisque fin février, la femme politique avait déclaré, «Nous allons continuer jusqu'au Super Tuesday. Je n'ai pas réfléchi plus loin en matière de stratégie.»

Joe Biden seul en piste pour les Démocrates

Côté démocrate, le président Joe Biden, 81 ans, brigue un second mandat et ne fait face à aucune opposition sérieuse. Il a remporté mardi soir les 13 premiers États en jeu.

Il ne règne pratiquement aucun suspense dans ce processus des primaires tant les deux candidats font quasiment cavalier seul, chacun dans son parti.

Les candidatures de deux démocrates lancés à sa poursuite, l'élu du Minnesota, Dean Phillips, et l'auteure à succès, Marianne Williamson, n'ont jamais vraiment suscité d'enthousiasme.

Les deux probables candidats à cette élection présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden vont devoir faire face à de nouveaux défis d'ici au scrutin. Le 25 mars prochain, l'ancien président verra son procès pénal débuter à New York et l'actuel locataire de la Maison-Blanche doit tenir ce jeudi son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès.