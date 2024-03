Kate Middleton : la princesse présente ses excuses après la diffusion de sa photo modifiée

La première photographie de Kate Middleton depuis son opération, publiée dimanche 10 mars par le palais de Kensington, a créé la polémique ces dernières heures en raison d’une modification sur la photo laissant planer le doute sur son authenticité. La princesse a, ce lundi, présenté ses excuses sur le réseau social X.

Kate Middleton fait son mea culpa. La princesse a partagé un message d’excuse sur le réseau X ce lundi 11 mars, après la diffusion, hier, d’une photographie officielle qui a créé la polémique.

En cause, la première photographie de la princesse depuis son opération, dévoilée par le palais de Kensington, présentait une anomalie laissant entendre que la photographie avait subi un montage, et mettant en doute l’authenticité de cette dernière. Une situation qui a conduit l'AFP et d'autres grandes agences de presse à la dépublier.

«Je voulais exprimer mes excuses pour toute confusion causée par la photo de famille que nous avons partagée hier», a noté l’épouse du prince William sur le réseaux X.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024