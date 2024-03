Voici les 7 pays qui utilisent le plus les réseaux sociaux comme source d’information en 2023, selon une étude

Les réseaux sociaux ont pris une grande place dans la chaîne d’information et ont parfois même dépassé les médias traditionnels dans certains pays. Une étude a permis d’identifier les dix pays principaux utilisant les réseaux comme source d’information principale.

Certains pays voient les réseaux sociaux devenir une source principale d’information. C’est ce qu’a démontré une étude menée par l’Institut de Reuters en 2023, qui expliquait que seulement 22 % des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête avaient déclaré privilégier les sites et applications de médias.

Selon l’étude, chaque réseau social apporte une façon différente de transmettre les informations. Instagram, Snapchat et TikTok seraient plutôt utilisés pour en savoir plus sur l’actualité des célébrités, alors que X et Facebook seraient plutôt tournés sur l’actualité générale. Finalement, dix des 46 pays concernés par cette étude se démarquent.

Nigeria

Au Nigeria, 78 % des personnes interrogées ont déclaré se renseigner sur l’actualité auprès des réseaux sociaux. En effet, l’accès à Internet a vivement augmenté ces dernières années dans le pays, ce qui a favorisé l’utilisation des réseaux sociaux. Selon le rapport, le Nigeria a touché 122,5 millions d’internautes en janvier 2023.

Thaïlande

En Thaïlande, 75 % des habitants interrogés utilisent les réseaux sociaux en priorité pour s’informer. Les journalistes thaïlandais font souvent face aux contraintes imposées par le gouvernement, ce qui les bride sur leur travail. Ainsi, beaucoup d’entre eux se sont tournés vers les réseaux sociaux pour y développer leurs propres médias et obtenir ainsi plus de liberté.

Malaisie

La Malaisie suit de près avec 74 % de consommateurs d’informations en ligne. En effet, depuis la pandémie, la presse écrite malaisienne lutte pour sa survie. Les réseaux sociaux sont devenus, quant à eux, politiquement centraux dans la campagne électorale notamment, ce qui a pu susciter des inquiétudes pour le nouveau gouvernement.

Afrique du Sud

Avec 73 %, l’Afrique du Sud figure aussi dans ce classement. L’année dernière, les médias sud-africains ont vu la fermeture de deux sites d’information. D’après l’étude, des contestations juridiques très médiatisées ont reflété des failles dans la liberté des médias. Un constat qui peut être dû à la diminution de la confiance des habitants dans l’actualité sud-africaine.

Kenya

72 % des habitants du Kenya font confiance aux réseaux sociaux pour s’informer. En effet, les médias, selon les normes du pays, sont considérés comme indépendants, toutefois la liberté de la presse reste très fragile. D’autre part, les réseaux sociaux ont grandement participé à démontrer le défi de la désinformation politique généralisée au cours des élections présidentielles.

Philippines

Les Philippines s’inscrivent également dans les pays utilisant le plus les réseaux sociaux pour s’informer, avec 70 %. En effet, le paysage médiatique philippin reste assez sombre, malgré un changement de leadership du pays en 2022. Les journalistes font face à de nombreuses attaques. Si la radio et la télévision restent populaires dans l’ensemble, les réseaux sociaux ont pris une grande ampleur, puisqu’ils permettent plus de liberté.

Pérou

Au Pérou, 66 % des habitants interrogés disent privilégier les réseaux sociaux. En cause, l’instabilité politique, les protestations et la polarisation qui représentent une grande menace pour la liberté de la presse et des journalistes.

La France de son côté n’arrive que très bas dans ce classement, puisque seulement 34 % des 2.000 personnes sollicitées ont répondu à cette enquête en indiquant s’informer sur les réseaux sociaux. Le Royaume-Uni arrive légèrement au-dessus avec 38 %, l'Allemagne n'arrive que plus tard avec 29 %. Les États-Unis, quant à eux, atteignent un total de 48 %.