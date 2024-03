Etats-Unis : pourquoi Chicago a teint sa rivière en vert fluo

Ce week-end, l’eau de la rivière Chicago, qui traverse la ville du même nom aux États-Unis, a viré au vert fluo. Il s’agit en réalité d’une tradition annuelle, qui remonte à plus de 60 ans.

Il ne s’agit là ni d’une fuite de produit chimique, ni d’un phénomène étrange dont on ignore l’origine. Ce week-end, l’eau de la rivière Chicago, qui traverse la troisième ville du même nom la plus peuplée des États-Unis, s’est teintée de vert fluo. Cela résulte en réalité d’une tradition vieille de plus de soixante ans pour célébrer la Saint-Patrick, dont le vert est la couleur emblématique.

Cette tradition date du début des années 1960. La presse américaine raconte qu’à l’époque, Stephen Bailey, un cadre du syndicat des plombiers de la ville, avait eu l’idée de teindre la rivière Chicago en vert après avoir vu la combinaison blanche de l’un des plombiers de l’organisation constellée de tâches vertes.

Ces tâches provenaient d’un produit utilisé par les professionnels qui colore l’eau afin de les aider à détecter des fuites.

Chicago River dyed green for St. Patrick’s Day





Chicago Journeymen Plumbers Local Union 130 poured their dye formula into the river. Interestingly, it is an orange powder and turns green as it hits the river.





The annual tradition dates back to 1962.



