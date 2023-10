Marathon : le record du monde battu par le Kényan Kelvin Kiptum à Chicago

Le Kényan Kelvin Kiptum a battu, ce dimanche 8 octobre, le record du monde du marathon à Chicago. Avec un temps de 2 h 00 min 35 sec, il efface des tablettes la performance de son compatriote Eliud Kipchoge, (2 h 01 min 09 sec à Berlin en 2022).

Une performance hors normes. Kelvin Kiptum a réalisé l’exploit de battre le record du monde du marathon de son compatriote Eliud Kipchoge sur le marathon de Chicago.

WORLD RECORD: We have a new man in town. Kelvin Kiptum just broke Eliud Kipchoge's World Record with an unofficial time of 2:00:35! UNBELIEVABLE! pic.twitter.com/XfeMEzPveZ

— Chicago Marathon (@ChiMarathon) October 8, 2023