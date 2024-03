Présidentielle en Russie : retour sur les résultats électoraux de Vladimir Poutine depuis 2000

Le président russe Vladimir Poutine a été réélu ce dimanche 17 mars avec 87% des suffrages, provoquant un tollé sur la scène politique internationale. Depuis 2000, date de sa première accession au Kremlin, le chef d'État russe a toujours été élu haut la main.

Un chef de l'État installé. Vladimir Poutine a été réélu ce dimanche lors de l'élection présidentielle en Russie, avec 87% des suffrages, selon les autorités, au sortir du premier tour.

À la tête du pays depuis 2000, hormis de 2018 à 2012 durant la présidence de Dimitri Medvedev durant laquelle il était cependant président du gouvernement, l'ancien directeur du FSB (services secrets russes) a toujours été élu dès le premier tour du scrutin, avec des scores élevés.

2000 (52,9% - 1er tour)

Pour sa première victoire à l'élection présidentielle en 2000, Vladimir Poutine faisait face au candidat communiste Guennadi Ziouganov, et Grigori Iavlinski du Parti démocrate russe unifié.

Alors âgé de 48 ans, Vladimir Poutine remporte le premier tour le 26 mars 2000 avec 53,4% des voix devant son adversaire communiste (29,1%) et celui du Parti démocrate russe unifié, qui avait recueilli seulement 5,8% des suffrages exprimés.

2004 (71,2% - 1er tour)

Quatre ans plus tard, en 2004, Vladimir Poutine défendait le bilan de ses quatre premières années à la tête de l'État russe, face à six autres candidats dont la députée Irina Khakamada (démocrate), Nikolaï Kharitonov (communiste) ou encore le fondateur et président du partie russe de la vie Sergueï Mironov.

L'actuel septuagénaire avait alors convaincu 71,2% des électeurs, soit un peu plus de 49 millions de personnes, s'imposant largement devant Nikolaï Kharitonov (13,8%).

2012 (63,6% - 1er tour)

En 2012, après avoir été pendant quatre ans président du gouvernement russe (2008-2012), et non président de la fédération de Russie puisque la législation interdit d'être réélu après deux mandats consécutifs, Vladimir Poutine s'était de nouveau présenté en 2012.

Il remporte, comme à chaque élection présidentielle à laquelle il participe, le scrutin dès le premier tour avec 64,3% des votes, devant Guennadi Ziouganov (17,3%), candidat communiste.

2018 (73,9% - 1er tour)

L'élection présidentielle de 2018 était évidemment marquée par la candidature rejetée de l'opposant russe Alexeï Navalny. L'avocat de formation, dont le décès dans une prison de Sibérie a créé une vague de contestation internationale, avait été écarté de cette élection et arrêté le 28 janvier 2018, lors d'une manifestation visant à dénoncer son boycott.

Vladimir Poutine était élu moins de deux mois plus tard, avec 77,5% des bulletins, devant le communiste Pavel Groudinine (11,9%) et Vladimir Jirinovski, candidat du Parti libéral-démocrate de Russie (5,7%), dès le premier tour.