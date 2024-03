Taïwan : 36 avions militaires chinois détectés autour de l'île

Le ministère de la Défense de Taïwan a annoncé ce jeudi 21 mars, que trente-six avions militaires chinois ont été détectés autour de l’île, ce qui représente le plus important déploiement de l’année.

Une tension de plus en plus palpable. Trente-six avions militaires chinois ont été détectés autour de Taïwan dans les dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Défense de l'île vendredi, soit le plus important déploiement enregistré cette année.

«Treize des appareils ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan», a déclaré le ministère, une démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas. Dans les 24 heures courant jusqu'à 6h00 locales vendredi (22h GMT jeudi), le ministère de la Défense a également détecté six navires de guerre opérant autour de Taïwan.

Déjà 20 avions de chasse la veille

La veille au soir, la ministère avait annoncé que 20 avions de chasse, des drones et des avions de transport avaient été détectés. Plus tôt, 32 avions militaires avaient été observés, dans une période de 24 heures allant jusqu'à jeudi à 6 heures du matin.

Taïwan est une île autonome que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire et dont elle veut s'emparer un jour, par la force si nécessaire.

Pékin a intensifié les pressions militaires et politiques sur l'île depuis l'élection en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen qui ne reconnaît pas les revendications de la Chine sur l'île. De nombreux déploiements ont été constatés peu après l'élection présidentielle du 13 janvier, remportée par l'actuel vice-président Lai Ching-te, peu apprécié par Pékin.