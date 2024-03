Pâques : pourquoi une marée de fleurs va-t-elle recouvrir la Place Saint-Pierre dimanche 31 mars ?

Plusieurs dizaines de milliers de fleurs vont recouvrir la place Saint-Pierre de Rome au Vatican pour célébrer la messe de Pâques qui sera tenue par le pape François dimanche 31 mars. Un événément en grande partie possible grâce aux Pays-Bas. Explications.

Comme chaque année pour la «Semaine Sainte» – événement liturgique de l’Église catholique qui s’ouvre le dimanche des Rameaux et se conclut à Pâques –, la basilique Saint-Pierre de Rome et son parvis seront la scène de décorations florales luxuriantes, indique le Vatican dans un communiqué.

Ainsi, des dizaines de milliers de bulbes arriveront notamment en provenance des Pays-Bas, pays fournisseur des fleurs pascales du pape depuis près de 40 ans. Pour la semaine la plus importante de l’année liturgique des chrétiens, le pape François présidera divers offices à Saint-Pierre. Afin de marquer ces événements, des décorations particulières seront réalisées minutieusement par les artisans du Service des Jardins et de l’Environnement du gouvernorat du Vatican, en collaboration avec des fleuristes néerlandais, ou encore des experts slovènes.

Dès ce dimanche 24 mars, pour fêter les Rameaux – qui commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem –, les fidèles qui participeront à la célébration place Saint-Pierre recevront des rameaux d’oliviers de la Sardaigne. De même pour la messe de la veillée pascale, le samedi saint, 30 mars, qui commémore la résurrection du Christ, la basilique vaticane sera richement ornée de compositions florales réalisées par des fleuristes slovènes.

Des fleurs acheminées depuis les Pays-Bas

Le jour de Pâques, dimanche 31 mars, le pape présidera la messe sur la place Saint-Pierre, qui sera recouverte de 30.000 fleurs et plantes apportées par trois camions depuis les Pays-Bas. Comme le veut la tradition depuis 1986, ce voyage de 30.000 bulbes et tiges sur quelque 1.600 kilomètres débutera au parc floral de Keukenhof, avec la bénédiction de l’évêque de Rotterdam.

Les fleuristes néerlandais annoncent une «marée de fleurs» qui débarqueront au Vatican le mardi saint, 26 mars. Une équipe de fleuristes néerlandais, coordonnée par le champion européen d’art floral Piet van de Burg, travaillera d’arrache-pied pendant deux jours pour réaliser une œuvre florale de 170 mètres carrés à dominante violette, jaune et blanche.

Des dizaines d’arrangements sont prévus autour du maître-autel, sur les escaliers et sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre, d’où le pape François prononcera la bénédiction Urbi et Orbi – à la ville et au monde.

Cette année, autour de l’autel du parvis de Saint-Pierre, quelque 20.000 bulbes de tulipes, narcisses et jacinthes formeront une palette colorée. Le reste des décorations sera constitué de 1.200 roses, un millier de «matthiola StoX», 600 chrysanthèmes, 700 delphiniums, une centaine de branches de forsythias et un large éventail de feuillages. Les fleuristes néerlandais se réjouissent de tant de «splendeurs florales», qui seront sous les projecteurs lors des célébrations transmises en mondovision.