États-Unis : une femme apprend qu'elle n'a pas de cancer après avoir subi plusieurs séances de chimiothérapie

Une Américaine de 39 ans a subi des séances de chimiothérapie pour un cancer rare qui avait été détecté, mais qui en fait n'en était pas un.

Un lourd traitement et une mort annoncée par des médecins. Voilà ce qu’a dû endurer Lisa Monk, une mère de famille de 39 ans, qui s’est vue diagnostiquer un cancer rare qui, après de plus amples examens, n'en était pas un.

Mom given months to live, endures “aggressive” chemo — but never had cancer at all https://t.co/hq0AgAH59l pic.twitter.com/tHaroKR4C7

— New York Post (@nypost) April 9, 2024