Données neuronales : le Colorado adopte une loi pour protéger les informations du cerveau, une première mondiale

L'Etat du Colorado vient de promulguer la première loi de protection de la confidentialité des données neuronales. Le texte a été inspiré par le travail d'une ONG américaine qui s'inquiète des dangers liés aux neurotechnologies accessibles au grand public.

Alerté sur les dangers liés aux «neurotechnologies» pour le grand public, le Colorado a décidé d'agir. L'Etat américain vient de promulguer une loi visant à protéger la confidentialité des «données neuronales», une première aux Etats-Unis mais aussi dans le monde, d'après les experts.

Pour ce faire, le Colorado a élargi la portée de son «Colorado privacy act», une loi globale sur la confidentialité adoptée en 2021. Elle inclut désormais la protection des données biologiques, notamment en «établissant certaines exigences pour les entités» qui les traitent.

L'Etat a pris cette mesure en réaction au travail de la Neurorights Foundation, une ONG américaine qui tente de mettre en garde les autorités concernant la commercialisation d'appareils capables d'enregistrer l'activité du cerveau, voire de l'influencer. Il s'agit notamment de bandeaux pour améliorer le sommeil, d'oreillettes qui aident à méditer ou encore de capteurs crâniens censés améliorer les capacités des golfeurs.

