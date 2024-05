«Muraille de drones» : quel est ce dispositif de défense aérienne imaginé par les pays de l'OTAN frontaliers de la Russie ?

Les six pays membres de l’OTAN voisins de la Russie ont annoncé vendredi leur intention de créer une «muraille de drones» pour protéger leurs frontières. De quoi s'agit-il ?

Se protéger à tout prix. C’est la politique que souhaitent engager les six pays membres de l’OTAN frontaliers de la Russie.

Vendredi 24 mai, le gouvernement lituanien a annoncé la décision de mettre en place d’une «muraille de drones» afin de défendre les frontières contre les «provocations» du Kremlin.

Cette annonce fait suite à la réunion des ministres de l’Intérieur des trois pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, et ceux de la Pologne, la Finlande et la Norvège.

Des drones, mais pas uniquement

Concrètement, à quoi ressemblerait ce dispositif ? «Il s'agit d'une chose complètement nouvelle, une muraille de drones s'étendant de la Norvège à la Pologne. L'objectif est d'utiliser des drones et d'autres technologies pour protéger nos frontières», a déclaré Agne Bilotaite, ministre lituanienne de l’Intérieur à l’agence de presse BNS.

En plus des drones pour surveiller les frontières, ces pays envisagent également de mettre en place des systèmes pour intercepter les drones ennemis. «Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures physiques, de systèmes de surveillance, mais aussi de drones et d'autres technologies, qui nous permettraient de nous protéger contre les provocations de pays hostiles et d'empêcher la contrebande», ajoute-t-elle.

Pour le moment, aucune date n’a été donnée concernant la mise en place du projet.