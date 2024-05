Visite d’Etat d’Emmanuel Macron en Allemagne : Serge et Beate Klarsfeld décorés de la Légion d'honneur ce lundi

Emmanuel Macron va décorer ce lundi de la Légion d’honneur le Français Serge Klarsfeld et son épouse allemande Beate. Ils ont traqué les nazis restés impunis après la Seconde guerre mondiale et contribué à la mémoire de la Shoah.

Une décoration prestigieuse. En visite d’État en Allemagne, Emmanuel Macron va profiter de son passage à Berlin pour décorer le couple Klarsfeld de la Légion d’honneur ce lundi 27 mai.

Dans une interview à l’AFP, Serge et Beate Klarsfeld sont revenus sur cette distinction et sur leur traque des nazis après-guerre.

L'avocat et historien français, fils d'un Juif assassiné à Auschwitz, et son épouse allemande, qui avait notamment fait la une de plusieurs journaux après avoir giflé le chancelier Kurt Georg Kiesinger en 1968 à Berlin en raison de son passé nazi, vont ainsi recevoir respectivement les insignes de Grand-Croix et de Grand officier de la Légion d’honneur des mains du président français.

Pour Serge Klarsfeld, aujourd’hui âgé de 88 ans, «c'est la plus belle des récompenses (...). Ensemble nous avons fait un très long parcours depuis 64 ans et ce parcours a été utile à l’Allemagne, à la France, à la réconciliation franco-allemande».

Le couple s’était rencontré à Paris, en 1960, lorsque Beate était jeune fille au pair. S’ils habitent toujours dans la capitale française aujourd’hui, être décoré à Berlin représente tout un «symbole» pour Serge Klarsfeld.

«Pour moi, c’est évidemment important que cela se passe en Allemagne, car après mon histoire de gifle et les grosses manifestations qui avaient suivi, j’étais devenue une brebis galeuse», a quant à elle estimé Beate Klarsfeld, âgée de 85 ans aujourd’hui.