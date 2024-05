«Je pense que justice a été rendue» : Robert De Niro réagit à la condamnation au pénale de Donald Trump

Deux jours après avoir qualifié Donald Trump de «clown» dangereux pour les États-Unis et le reste du monde devant un tribunal de New York, Robert De Niro a exprimé sa satisfaction suite à la condamnation pénale de l’ancien président ce jeudi 30 mai.

Une première victoire. Lors de la promotion de son nouveau film «Ezra», Robert De Niro a réagi à la condamnation pénale de Donald Trump pour 34 chefs d'accusation de falsification de documents comptables liés au paiement de l'actrice pornographique Stormy Daniels, lors de sa première campagne présidentielle en 2016.

«La justice a été rendue. Ce n'est qu'une partie de l'ensemble, donc je veux être très prudent (…) Cela n'aurait jamais dû arriver à ce stade. Je ne veux pas en parler, mais cela me bouleverse tellement. Je dois dire quelque chose. C'est mon pays. Ce type veut le détruire. C'est un point c'est tout. Il est fou» a déclaré le comédien auprès de Variety.

Présent ce mardi devant le palais de justice de New York alors que le procès de Donald Trump touchait à sa fin, l'acteur du «Parrain» a exprimé son soutien à la campagne de Joe Biden et a de nouveau qualifié son adversaire de «clown dangereux pour les États-Unis et le reste du monde».

Interrogé sur sa sécurité après ses attaques envers l'ancien président, Robert De Niro a admis ses craintes, déclarant : «On y pense. Cela me met encore plus en colère, mais je dois craindre d'être intimidé. C'est pourquoi j'ai dit : "Vous n'allez pas nous intimider. Les gens en ont assez, ils vont se défendre". Ce n'est pas ce que nous sommes dans ce pays».

Une querelle de plusieurs années

Après un procès de six semaines, un jury de New York a déclaré jeudi que l'ex-président était coupable de 34 chefs d'accusation liés à la falsification de factures, de chèques et d'écritures comptables pour dissimuler une relation sexuelle avec la star de films pornographiques Stormy Daniels en 2006, lui versant 130.000 dollars et falsifiant des documents pour déclarer cette somme en tant que frais de justice.

Donald Trump connaîtra sa peine le 11 juillet, peu avant la Convention nationale républicaine, encourant jusqu'à quatre ans d'emprisonnement, même si une libération conditionnelle ou un appel restent des options envisageables.

La querelle entre Robert De Niro et Donald Trump remonte à avant l'élection présidentielle de 2016, lorsque Robert De Niro a souvent utilisé ses apparitions publiques pour critiquer l'ancienne star de téléréalité, déclarant qu'il aimerait le «frapper au visage» dans le talk-show de Megyn Kelly.

Lors des Tony Awards 2018, l'acteur avait dit «F*** Trump» sur scène, ce à quoi ce dernier avait réagi en le qualifiant de «personne à très faible QI» sur X (anciennement Twitter).