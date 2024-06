Royaume-Uni : Ronaldo, un serpent considéré comme mâle, donne naissance à 14 boas arc-en-ciel (vidéo)

Alors qu'il était considéré comme un mâle, un boa constricteur surnommé «Ronaldo» a donné naissance à 14 bébés serpents à Portsmouth (Angleterre).

Une histoire invraisemblable. En Angleterre, un serpent qui était considéré comme mâle a mis au monde 14 bébés serpents. Ce boa constricteur arc-en-ciel de 13 ans, appelé «Ronaldo», car brésilien, n'avait pourtant aucun camarade avec qui se reproduire dans son vivarium. Elle n'avait eu aucun contact avec un serpent mâle sur ses neuf dernières années passées à l'université de Portsmouth.

C'est un cas très rare de parthénogenèse, qui est le fait de se reproduire «seule» sans l'intervention d'un mâle, puisque les embryons se développent tout seuls chez la femelle. C'est seulement la troisième fois de l'Histoire que ce phénomène se produit pour un boa constricteur arc-en-ciel brésilien : «J’élève des serpents depuis cinquante ans et je n’avais jamais vu cela se produire auparavant», explique Pete Quinlan, un spécialiste des reptiles qui a recueilli Ronaldo depuis 9 ans, au Guardian.

Life finds a way? Ronaldo the snake has given birth to 14 baby boas despite having been isolated from other snakes for nine years.https://t.co/iWaQ7I8YkK pic.twitter.com/NfNWgjN2fq

— USA TODAY (@USATODAY) June 27, 2024