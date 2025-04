Mort du pape François : qui sont les «Papabili», ces cardinaux considérés comme favoris pour lui succéder ?

Le pape François est mort à 88 ans, a annoncé ce lundi 21 avril le Vatican. Il était en poste depuis mars 2013, où il avait pris la suite de Benoit XVI. Certains cardinaux, considérés comme ayant de bonnes chances de devenir le nouveau souverain pontife, sont appelés «Papabili». Qui sont-ils ?

François a été rappelé à Dieu. Le chef de l'Église catholique, touché par deux épisodes d’insuffisance respiratoire aiguë survenus le 3 février, est décédé ce lundi 21 avril 2025. Cette situation relance aujourd’hui les interrogations autour de sa succession.

Après le décès d'un pape, un nouveau pontife doit être élu, dans les quinze à vingt jours qui suivent. Depuis des siècles, il est toujours choisi parmi les cardinaux, ces évêques de haut rang qui conseillent le pape, bien que tout homme baptisé puisse prétendre au titre.

Ces derniers sont tout d’abord convoqués au Vatican, tandis que le gouvernement de l'Église est confié au collège des cardinaux, qui se charge des affaires courantes. Qui sont donc les cardinaux pressentis, les fameux «papabili», susceptibles de lui succéder à la tête du Saint-Siège ?

Pietro Parolin

© REUTERS/Yara Nardi

Actuel secrétaire d’État du Vatican, l'Italien Pietro Parolin est considéré comme l’un des cardinaux les plus influents et les plus proches du pape François, ce qui en fait un sérieux prétendant au trône pontifical. Fort d’une longue expérience diplomatique, il a sillonné la planète et maîtrise les mécanismes internes de l’Église catholique.

Certains lui reprochent toutefois de trop s’effacer derrière le souverain pontife, d’adopter une posture moderniste et de promouvoir une approche mondialisée, notamment dans sa gestion des relations avec la Chine.

Anders Arborelius

© Alberto PIZZOLI / AFP

Parmi les figures émergentes hors d’Italie figure le cardinal suédois Anders Arborelius, archevêque de Stockholm. Converti au catholicisme dans un pays majoritairement protestant, il défend activement l’œcuménisme, c’est-à-dire le rapprochement entre les différentes confessions chrétiennes.

D’un tempérament spirituel, il évite les querelles idéologiques, ce qui lui vaut l’estime aussi bien des conservateurs que des progressistes. Défenseur de la cause environnementale, il est polyglotte : il parle couramment le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand et le néerlandais. Depuis 2020, il siège au Conseil pour les affaires économiques du Vatican, bien que son éloignement géographique limite sa familiarité avec la machinerie vaticane.

Luis Tagle

© Filippo MONTEFORTE / AFP

Candidat moins attendu mais de plus en plus cité, le cardinal Luis Antonio Gokim Tagle pourrait marquer un tournant géographique en devenant le premier pape asiatique. Ancien archevêque de Manille, il occupe aujourd’hui le poste de pro-préfet du dicastère pour l’évangélisation, en charge de la mission universelle de l’Église. Proche du pape François, ce cardinal progressiste pourrait prolonger l’esprit du pontificat actuel.

Négociateur infatigable, il est engagé sur des dossiers majeurs comme la justice sociale et la protection de l’environnement. Toutefois, il est resté ferme par le passé sur des sujets comme l’avortement et l’euthanasie. Il s’exprime en tagalog, en anglais, en italien, et possède des notions de français, de coréen, de mandarin et de latin.

Jean-Marc Aveline

© BONAVENTURE / AFP

Archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline est aujourd’hui la figure française la plus proche de Rome. Bien qu’il ne soit pas parmi les tout premiers dans l’ordre de succession, son lien étroit avec le pape, renforcé par la visite de François à Marseille à l’été 2023, joue en sa faveur. Issu d’une famille de pieds-noirs, il est particulièrement attentif aux enjeux migratoires et au dialogue interreligieux.

Linguiste et théologien, il est passionné par l’enseignement supérieur et la recherche. Fondateur de l’Institut de Science et Théologie des Religions, il plaide pour un catholicisme «d’accueil et de dialogue», ancré dans le multiculturalisme. Son profil séduit fortement les milieux progressistes de l’Église.