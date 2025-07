"On ne peut plus accepter massacres et famine" dans la bande de Gaza, a affirmé vendredi à Rome le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, se refusant cependant à reconnaître à ce stade l'Etat palestinien comme va le faire la France.

"La reconnaissance d'un nouvel Etat palestinien doit avoir lieu en même temps que leur reconnaissance de l'Etat d'Israël", a-t-il estimé, s'attirant les critiques de l'opposition.