Un Américain de 12 ans tué par une amibe «mangeuse de cerveau» après s'être baigné dans un lac aux Etats-Unis

Un jeune Américain de 12 ans a perdu la vie après avoir contracté une amibe rare et particulièrement agressive, surnommée même «mangeuse de cerveau». L’enfant aurait été contaminé en se baignant dans un lac situé dans l’Etat du Missouri, aux États-Unis.

L’annonce du décès a été faite par les autorités de santé locales, qui ont confirmé que l’adolescent avait été victime d’une méningo-encéphalite amibienne primitive. Cette infection cérébrale foudroyante est causée par une amibe unicellulaire, surnommée «mangeuse de cerveau», qui s’introduit dans l’organisme par le nez lorsqu’une personne nage dans une eau douce et chaude, comme celle des lacs ou des rivières. En seulement quelques jours, l’adolescent a vu son état se dégrader, jusqu’à en mourir.

Le 4 juillet, jour de la Fête nationale américaine, l’adolescent avait passé la journée au lac Murray, en Caroline du Sud, entouré de sa famille. Au programme : pêche, baignade et balade en bateau. Mais quelques jours après cette sortie estivale, il a commencé à se plaindre de maux de tête, rapporte l’agence Associated Press. Un traitement médicamenteux avait d’abord permis de le soulager, mais dès le lendemain, les douleurs se sont intensifiées. L’adolescent s’est alors mis à vomir et à présenter des signes de désorientation.

Lieu de baignade fermé par précaution

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, cette amibe ne provoque pas d’infection lorsqu’elle est ingérée par la bouche, mais devient mortelle si elle atteint le cerveau. Les symptômes apparaissent généralement entre un et douze jours après l’exposition, avec des maux de tête, de la fièvre, des nausées, et évoluent très rapidement vers un coma puis la mort.

Les autorités ont fermé temporairement l’accès au plan d’eau dans lequel le jeune américian s’est baigné. Des analyses ont été menées pour confirmer la présence de cette «Naegleria fowleri» dans le lac. Même si les cas restent extrêmement rares, quelques dizaines seulement ont été recensés aux États-Unis depuis plusieurs décennies, cette infection est souvent mortelle. Les centres rapportent un taux de survie de moins de 3% chez les personnes atteintes.

Une bactérie qui prolifère avec la chaleur

Ce type d’amibe prolifère dans les eaux chaudes, stagnantes et peu profondes, particulièrement lors des périodes de forte chaleur.

Les experts sanitaires rappellent qu’il est possible de limiter les risques d’infection en évitant que de l’eau douce s’introduise dans le nez lors des baignades. Cela peut passer par le port d’un pince-nez ou par l’abstention de plongée et de baignade dans les zones suspectes.