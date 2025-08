Batteries antimissiles Patriot : quelles sont ces armes que l'Allemagne doit livrer à l'Ukraine ?

L'Allemagne a annoncé ce vendredi la livraison imminente de deux batteries antimissiles Patriot à l'Ukraine, cible de violents bombardements russes ces derniers jours. Voici ce qu'il faut savoir sur cet armement à la pointe de la technologie produit par la firme américaine Raytheon.

Un armement réclamé de longue date par Volodymyr Zelensky. Il y a plusieurs semaines, l'Allemagne s'était dite prête à livrer à l'Ukraine deux batteries antimissiles Patriot en puisant sur le propre stock de son armée (neuf y sont actuellement en service), à condition que les Etats-Unis s'engagent pour les remplacer rapidement.

Germany delivers two more PATRIOT systems to Ukraine



To further strengthen 🇺🇦air defence capabilities, 🇩🇪 will in a first step provide additional Patriot launchers at short notice. Further system components will follow in the next two to three months. 1/ pic.twitter.com/jHlPgSF6Lb — Germany at NATO (@GermanyNATO) August 1, 2025

Et c'est chose faite. Washington a «donné son accord [...] pour que le fabricant américain livre en contrepartie de nouveaux systèmes dans les plus brefs délais», a indiqué le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, dans un communiqué publié ce vendredi.

L'armée allemande pourra livrer «dans les prochains jours des lanceurs Patriot à l'Ukraine, puis dans un deuxième temps d'autres composants du système au cours des deux à trois prochains mois», a-t-il poursuivi.

Un système très efficace...

Une telle livraison pourrait permettre à Kiev, visé par de nombreuses attaques de drones et de missiles ces derniers jours, dont l'une a tué au moins 31 personnes dans la capitale jeudi 31 juillet, de se défendre plus efficacement contre les projectiles russes.

Fabriqué par l'entreprise aéronautique et de défense américaine Raytheon, le MIM-104 Patriot est un système destiné à abattre des missiles balistiques, des avions et même des drones, dans un rôle purement défensif. Il est composé d'une station de contrôle, de camions équipés de tubes afin de lancer des intercepteurs, et d'un radar, l'un des plus performants au monde.

PATRIOTS FOR UKRAINE! The US is finalizing plans to send the Patriot missile defense system to Ukraine. The Patriot is considered to be one of the most advanced air defense systems in the world. It will defend UKR cities. https://t.co/15WH0dUDEqpic.twitter.com/xdI6gcQQpl — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) December 13, 2022

Concrètement, lorsque ce dernier identifie un missile ennemi, il détermine sa vitesse, son cap et sa taille. Si les opérateurs installés dans le centre de commandement décident de réaliser une interception, un missile est tiré depuis un des lanceurs.

Une fois en vol, l'intercepteur est guidé jusqu'à son objectif en temps réel par le radar et par des ordinateurs qui calculent les manœuvres qu'il doit exécuter afin de maintenir sa trajectoire. Une fois près du but, il explose pour détruire le projectile visé.

...mais couteux à mettre en œuvre

Entré en service dans les années 1980 et constamment mis à jour depuis, le Patriot est opéré par les Etats-Unis, les pays de l'OTAN, mais aussi le Japon, la Corée du Sud ou encore Taïwan. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Kiev a reçu trois batteries antimissiles de la part de Berlin et au moins une par Washington.

Si ces livraisons sont ardemment demandées par Volodymyr Zelensky, elles ne changeront pas pour autant le cours de la guerre. Les attaques russes contre les grandes villes ukrainiennes sont massives (plusieurs centaines de drones et de missiles) et les Patriot ne peuvent pas toutes les intercepter.

Surtout, chaque intercepteur coûte environ 3,5 millions d'euros, selon le Centre pour la stratégie et les études internationales, et la production annuelle ne dépasse pas les 1.500 exemplaires. En face, rien que pour le mois de juillet, la Russie a tiré sur l'Ukraine près de 6.300 drones et 198 missiles. Le poids du nombre reste donc favorable à Moscou.