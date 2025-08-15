Sommet en Alaska : ce qu’il faut attendre de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine

Donald Trump et Vladimir Poutine vont se réunir ce vendredi après-midi, en Alaska, afin de négocier un accord pour mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev, déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Une rencontre dont l'issue peut marquer l'histoire. Le président américain Donald Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, vont se faire face ce vendredi à Anchorage, en Alaska, dans l'enceinte de la base militaire d'Elmendorf-Richardson.

Situé à quelques kilomètres seulement de la Russie, cet immense territoire à l'est du Canada, racheté par Washington à Moscou en 1867, est un symbole des relations entre les deux pays, à la fois proches géographiquement, mais souvent opposés diplomatiquement.

Donald Trump veut «tâter le terrain»

Le sommet bilatéral commencera à 21h30 heure française et aura pour thème principal la résolution du conflit russo-ukrainien, notamment par la conclusion d'un cessez-le-feu, alors que les négociations entre Moscou et Kiev en Turquie n'ont jamais abouti en ce sens.

Donald Trump, qui s'était pendant très longtemps vanté de pouvoir mettre fin à cette guerre en quelques jours, a affirmé lundi 11 août vouloir «tâter le terrain» durant cette première rencontre en personne avec Vladimir Poutine depuis 2019.

Un entretien en tête-à-tête aura donc lieu entre les deux hommes en présence d'interprètes, puis les négociations se poursuivront entre les délégations respectives autour d'un déjeuner avec un groupe d'experts. «Ensuite, une conférence de presse commune sera organisée pour dresser le bilan», a précisé le Kremlin.

Une rencontre trilatérale avec Volodymyr Zelensky envisagée

Tout l'enjeu de cette rencontre sera de savoir si les deux présidents vont signer un accord dans le dos de Volodymyr Zelensky, que Vladimir Poutine n'a pas souhaité inclure aux discussions, et de ses alliés européens.

Une éventuelle cession de territoires ukrainiens à la Russie, comme le Donbass et la Crimée, exigée par Moscou, serait d'ailleurs inacceptable pour Kiev et ses alliés, ce qui a irrité Donald Trump.

Si l'entretien se passe bien, ce dernier a d'ores et déjà promis qu'il débouchera «presque immédiatement» sur une rencontre à trois entre le président russe, Volodymyr Zelensky et lui-même, pour mettre un terme aux hostilités.

Pour George Beebe, ancien spécialiste de la Russie au sein de la CIA, expert au Quincy Institute for Responsible Statecraft, dans le meilleur des cas, le sommet posera «un cadre pour la poursuite de négociations».

Mais dans le cas contraire, le président américain a assuré qu'il n'y aurait pas de «seconde rencontre» avec son homologue, menaçant même la Russie de «conséquences très graves» si elle n'acceptait pas de mettre fin à la guerre, sans pour autant donner plus de précision.

Quoi qu'il en soit, le monde entier sera suspendu aux annonces qui seront faites lors de la conférence de presse qui conclura ce sommet bilatéral. En attendant, sur le champ de bataille, l'armée russe poursuit ses opérations afin de gagner le plus de terrain possible.