Felicia Sirbu : qui est cette influenceuse dont le nom est cité dans un vaste trafic de stupéfiants ?

Felicia Sirbu, 34 ans, est citée dans une affaire de trafic de drogue à Milan, en Italie. Cette influenceuse d’origine moldave, suivie par plus de 75.000 abonnés sur Instagram, aurait discuté de la possibilité d’être engagée par des trafiquants.

Pour l’instant, la justice italienne ne s’est pas encore penchée sur son cas. Ces derniers jours, deux personnes ont été mises en examen pour trafic de stupéfiants à Vimodrone, dans la province de Monza, en Italie. Cela survient à la suite de la découverte, il y a quelques mois, d’un kilo de cocaïne et de centaines de milliers d’euros en espèces dans une Audi.

Ce qui est frappant dans cette affaire, c’est que le nom d’une influenceuse, connue en Italie et suivie par plus de 75.000 abonnés sur Instagram, est cité noir sur blanc dans le cadre de ce dossier. Cette influenceuse n’est autre que Felicia Sirbu, 34 ans, se présentant sur les réseaux sociaux comme étant «journaliste et présentatrice de télévision avec plus 13 ans d’expérience».

Bien qu’elle ne figure pas sur la liste des personnes mises en examen dans l’ordonnance rendue par le tribunal de Monza, Felicia Sirbu est citée en raison de ses «fréquentations douteuses», comme l’indique le média italien Corriere della Sera.

La jeune femme, d’origine moldave et mère de famille, est installée à Milan. Elle affiche sur les réseaux sociaux son train de vie luxueux. Au-delà des publications partagées sur Instagram montrant ses derniers voyages et ses tenues élégantes, c’est sa relation amicale qu’elle entreprend avec le Roumain Cristinel Balint, 47 ans et mis en examen dans ce dossier, qui est scrutée par la justice.

Une relation amicale «douteuse»

Mais quel est le rôle de Felicia Sirbu dans cette affaire ? L’enquête a débuté en août 2023 lorsqu’un kilo de cocaïne a été découvert à bord d’une camionnette contrôlée à Vimodrone. Les investigations ont conduit les enquêteurs vers un garage. Sur place, c’est la somme impressionnante de 279.000 euros en espèces qui a été retrouvée cachée à l’intérieur d’une luxueuse Audi A6.

Au cours de l’enquête, les carabiniers ont eu recours aux analyses des écoutes téléphoniques. Ces dernières ont révélé des échanges entre Cristinel Balint et Felicia Sirbu. Tous les deux se seraient rencontrés en novembre 2023, aux portes de Monza et auraient consommé, ensemble, une dose de cannabis.

Ils auraient également discuté d’une sorte d’emploi fictif pour la jeune femme dans une société prénommée Alpha Group afin de régulariser la situation fiscale du trafiquant et lui permettre de disposer d’argent à dépenser grâce à un salaire mensuel d’un peu plus de 1.000 euros.

La voiture dans laquelle les 279.000 euros ont été retrouvés s’est d’ailleurs avérée appartenir à la société Alpha Group. Pour l’heure, dans ce dossier, deux personnes ont été mises en examen et sept autres ont été laissées en liberté. Felicia Sirbu, elle, n’est, pour l’heure, pas poursuivie par la justice.