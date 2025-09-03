Grande parade militaire à Pékin : quels sont les chefs d’Etat présents en Chine ce mercredi ?

La Chine organisait un immense défilé militaire pour célébrer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Xi Jinping avait tenu à inviter plusieurs dirigeants pour assister à cette démonstration de force.

Un anniversaire en grande pompe. Ce mercredi 3 septembre, Pékin organise une immense parade militaire pour commémorer le 80e anniversaire de la défaite du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale. En plus d’être un moyen d’exhiber son armée, la Chine entend aussi se présenter comme une puissance alternative aux États-Unis.

Pour l’occasion, plusieurs dirigeants étrangers ont été invités par le leader chinois Xi Jinping.

Un invité rare

Le plus attendu est sûrement Kim Jong-un, le président nord-coréen. Ce dernier est arrivé mardi après-midi dans la capitale chinoise, non pas par avion, mais à l’aide d’un train blindé. Au total et depuis son arrivée au pouvoir, en 2011, Kim Jong-un n’a effectué qu’une dizaine de voyages à l’étranger.

La présence du président russe Vladimir Poutine n’était pas étonnante, puisque que les troupes russes et chinoises ont pu combattre côte-à-côte pendant la Seconde Guerre mondiale.

Celui-ci a d’ailleurs rapidement rencontré Xi Jinping, ce mardi, afin de réaffirmer l’amitié qui lie les deux pays. «Nos relations sont à un niveau sans précédent », a déclaré le président russe. «Nous étions toujours ensemble, nous le restons aujourd’hui».

Sans les dirigeants européens

Selon un responsable du ministère chinois, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, le président iranien, Massoud Pezeshkian, le président indonésien, Prabowo Subianto, ainsi que le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, ont également été conviés au défilé.

Évidemment, la liste des invités était dénuée de dirigeant européen, à l’exception de Robert Fico, le Premier ministre slovaque. Celui-ci s’était déjà rendu en Chine l’année dernière, pour célébrer l’anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le dirigeant serbe, Aleksandar Vučić, et Min Aung Hlaing, dirigeant birman de facto, sont aussi attendus au défilé.

Un temps pressenti, le Premier ministre indien, Narendra Modi, n'a pas fait le déplacement. Il était néanmoins présent à Tianjin, pour un sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, où il a d’ailleurs rencontré Vladimir Poutine.