Voici les 11 plus belles photos d'astronomie de 2025, selon un célèbre concours

Le palmarès du «ZWO Astronomy Photographer of the Year 2025» a été dévoilé. Ce prestigieux concours mondial annuel, organisé par le Royal Observatory of Greenwich, récompense les plus belles photos astronomiques de l'année.

Après avoir publié en juillet la liste des images finalistes, l'observatoire royal de Greenwich, au Royaume-Uni, a publié, ce jeudi 11 septembre, le palmarès final du «ZWO Astronomy Photographer of the Year 2025».

Cette année, le plus prestigieux prix du concours a été décerné aux photographes chinois, Weitang Liang, Qi Yang et Chuhong Yu. Ceux-ci ont été sacrés «Astrophotographes de l'année» pour leur exceptionnelle photo de la galaxie d'Andromède, capturée à l'aide d'un télescope à longue focale.

«Nous sommes ravis d'avoir été récompensés et nous ne nous attendions pas à remporter le prix général. Grâce au concours "ZWO Astronomy Photographer of the Year", nous avons l'occasion de faire découvrir notre travail et la splendeur de l'univers à tout le monde», ont-ils déclaré dans un communiqué de presse.

La célèbre compétition internationale d'astrophotographie a recueilli pour sa 17e édition, plus de 5.580 candidatures, soumises au jury d'experts, par des photographes amateurs et professionnels en provenance de 69 pays. L'ensemble des lauréats sera exposé à partir du 12 septembre au Musée national de la marine (National Maritime Museum), à Londres.

grand prix et lauréat - catégorie galaxies

«The Andromeda Core» © Weitang LIANG/Qi YANG/Chuhong YU

Réalisée par Weitang Liang, Qi Yang et Chuhong Yu, cette image montre le cœur de la galaxie d'Andromède appelée aussi M31 avec un niveau de détail exceptionnel, capturé à l'aide d'un télescope à longue focale, installé à l'AstroCamp de Nerpio, en Espagne. Profitant des excellentes conditions d'observation de ce site de la fin juillet jusqu'au 1er septembre 2024, les photographes chinois se sont attachés à révéler la structure complexe de la région centrale de la galaxie et de la population stellaire qui l'entoure.

«Ne pas tout montrer, c'est l'une des plus grandes qualités de cette photo. La galaxie d'Andromède a été photographiée de tant de façons différentes et tant de fois avec des télescopes qu'il est difficile d'imaginer qu'une nouvelle photo puisse apporter quelque chose de plus à ce que nous avons déjà vu. Mais c'est exactement ce que fait celle-ci, avec une composition dynamique inhabituelle et des détails sans précédent qui n'obscurcissent pas la scène dans son ensemble», a déclaré le Hongrois László Francsics, membre du jury et astrophotographe de renommée internationale.

lauréat - catégorie paysages célestes

«The Ridge» © Tom RAE

«Prise le 8 avril 2024 dans le parc national d'Aoraki/Mont Cook, sur l'île du Sud de Nouvelle-Zélande, cette image est l'une de mes plus grandes réalisations en astrophotographie à ce jour et le plus grand panorama que j'ai jamais photographié, avec une image en pleine résolution contenant plus d'un milliard de pixels provenant de 62 photos assemblées. Il y a quelques jours, j'ai franchi le pas et quitté la région du Mont Cook pour voyager et me consacrer à plein temps au développement de ma photographie. Guider des astronomes ici a certainement été la meilleure chose que j'ai faite, et j'ai accumulé de merveilleux souvenirs au cours des dix-huit derniers mois passés dans cette magnifique région du monde. Une période passionnante s'annonce, et j'espère que vous apprécierez cette image prise depuis mon endroit préféré sur Terre !», a indiqué sur Instagram le Néo-Zélandais Tom Rae, jeune astrophotographe multiprimé.

lauréat - catégorie planètes, comètes et astéroïdes

«Comet 12P/Pons-Brooks Taking a Final Bow» © Dan BARTLETT

En route vers son prochain passage au point le plus proche du Soleil, la comète 12P/Pons-Brooks devient de plus en plus brillante. Sa chevelure verdâtre est désormais relativement facile à observer avec un petit télescope, mais sa queue ionique bleutée balayée par les vents solaires est plus difficile à suivre. Cependant, l'Américain Dan Bartlett est parvenu à révéler les structures détaillées de la queue plus faible de cette comète grâce à cette image prise le 31 mars 2024, à June Lake, en Californie, aux Etats-Unis.

lauréat - catégorie notre soleil

«Active Region of the Sun's Chromosphere» © James SINCLAIR

«La chromosphère est la partie la plus attrayante du Soleil pour un photographe. Composée de plasma d'hydrogène et d'hélium, elle est modifiée par les champs magnétiques intenses et enchevêtrés du Soleil. La chromosphère solaire ne change pas seulement d'un jour à l'autre, elle change d'une seconde à l'autre, ce qui explique pourquoi les astrophotographes solaires en sont obsédés», a déclaré l'Américain James Sinclair concernant son image réalisée à l'aide d'un télescope, le 30 septembre 2024, à Cedar City, dans l'Utah, aux Etats-Unis.

lauréat - catégorie étoiles et nébuleuses

«M13 : An Ultra-Deep Exposure of the Popular Cluster» © Distant Luminosity

«Le grand amas d'Hercule ou M13, est l'un des amas globulaires les plus importants et les mieux étudiés du ciel boréal. Découvert par Edmond Halley en 1714, il est situé dans la constellation d'Hercule, à environ 22.200 années-lumière de la Terre. Visible à l'œil nu dans un ciel sombre, il peut être facilement observé à l'aide de jumelles ou d'un petit télescope. Notre objectif était d'obtenir l'image la plus profonde possible de l'amas, dans laquelle, à notre grande surprise, même des nuages de nébuleuses à flux intégré (IFN) sont apparus. Avec un diamètre d'environ 145 années-lumière, M13 est l'un des plus grands amas globulaires associés à la Voie lactée, un disque densément peuplé de centaines de milliers d'étoiles. Bien que M13 soit l'un des objets astronomiques les plus photographiés, il n'existe que quelques images profondes qui montrent les nombreuses petites galaxies en arrière-plan dans ce champ», a déclaré Distant Luminosity, collectif spécialisé dans l'astrophotographie, basé à Heidelberg, en Allemagne. Celui-ci réunit les Allemands Julian Zoller, Jan Beckmann, Lukas Eisert et Wolfgang Hummel. Leur image lauréate a été réalisée le 25 septembre 2024, près de Gijón, dans le nord de l'Espagne.

lauréat - catégorie aurore polaire

«Crown of Light» © Kavan CHAY

Le Néo-Zélandais Kavan Chay a pris cette photo le 10 mai 2024, dans la baie de Tumbledown, près de Little River, en Nouvelle-Zélande, lors de la tempête géomagnétique classée G5, le niveau le plus élevé. Cette tempête a été la plus intense depuis 1989. Les rouges représentaient un niveau d'intensité que l'astrophotographe n'avait jamais connu auparavant.

lauréat - catégorie notre lune

«The Trace of Refraction» © Marcella Giulia PACE

«Cette image capture le phénomène de réfraction atmosphérique, où la lumière de la Lune traverse les couches denses de l'atmosphère terrestre près de l'horizon, se courbant de manière similaire aux rayons lumineux à travers un prisme. De plus, la couleur rougeâtre de la Lune s'explique par un processus appelé diffusion de Rayleigh, les particules plus petites dans l'atmosphère diffusent les longueurs d'onde plus courtes de la lumière, ce qui fait que les longueurs d'onde plus longues, à savoir le rouge, sont plus prédominantes», a indiqué l'Italienne Marcella Giulia Pace à propos de son cliché pris à Modica, en Sicile, le 7 avril 2024. Ses clichés sont régulièrement primés dans les compétitions photographiques et son travail en tant qu'astrophotographe est largement reconnu notamment par la NASA.

lauréat - prix sir patrick moore

«Encounter Across Light Years» © Yurui GONG/Xizhen RUAN

Cette photographie immortalise un moment fortuit où une brillante boule de feu issue de la pluie d'étoiles filantes des Perséides semble effleurer M31, la galaxie d'Andromède. À l'origine, les photographes chinois Yurui Gong et Xizhen Ruan, avaient seulement prévu de prendre un gros plan de la galaxie M31. En récupérant leur appareil photo le lendemain matin, le 12 août 2024, ils ont découvert cette merveilleuse surprise. A noter que le prix Sir Patrick Moore qui porte le nom du célèbre astronome et présentateur de télévision britannique de la BBC, décédé en 2014, récompense les nouveaux talents, c'est-à-dire des personnes pratiquant la photographie d'astronomie depuis moins d'un an et qui n'ont jamais participé à un concours photo auparavant.

lauréat - catégorie homme et espace

«ISS Lunar Flyby» © Tom WILLIAMS

«Prise le 27 octobre 2024, mon image montre la Station spatiale internationale (ISS) passant à proximité de notre Lune. Cet événement devait initialement être un transit, mais s'est finalement transformé en survol rapproché. Le résultat n'en reste pas moins spectaculaire, avec les panneaux solaires de la station éclairés à contre-jour par le soleil levant. On remarque également les radiateurs blancs, illuminés par la lumière réfléchie par la Terre plutôt que par la lumière directe du soleil», a expliqué le Britannique Tom Williams, astrophotographe amateur de 23 ans basé à Trowbridge, dans l'ouest de l'Angleterre.

lauréat - catégorie jeune astrophotographe de l'année

«Orion, the Horsehead and the Flame in H-alpha» © Daniele BORSARI

Nouvelle consécration pour Daniele Borsari, adolescent italien de 15 ans. Cet astrophotographe amateur a été sacré par le jury «Jeune Astrophotographe de l'Année», pour la deuxième année consécutive. «Cette image a été capturée avec un filtre H-alpha afin d'obtenir une image monochrome mettant en valeur les nébuleuses d'émission. En bas à gauche se trouve la nébuleuse de la Tête de Cheval, également connue sous le nom de Barnard 33. Ce nuage dense et sombre de gaz cache la lumière provenant de la nébuleuse émissive IC 434 et crée la forme apparente d'une tête de cheval. Un peu plus à gauche, nous trouvons la nébuleuse de la Flamme dénommée NGC 2024. L'étoile responsable de l'illumination de cette nébuleuse, IRS2, est située derrière la poussière et les gaz et n'est donc pas visible dans le spectre optique. Enfin, en haut à droite de l'image, se trouve M42, plus connue sous le nom de nébuleuse d'Orion. Cette nébuleuse est un immense nuage de poussière et de gaz où naissent de nombreuses nouvelles étoiles. L'énergie libérée par les quatre étoiles du Trapèze façonne la nébuleuse en ionisant les composants gazeux», a-t-il déclaré.

lauréat - prix annie maunder

«Fourth Dimension» © Leonardo Di MAGGIO

Déjà lauréat en 2021, le Britannique Leonardo Di Maggio a reçu une nouvelle fois, cette année, ce prix qui récompense les personnes qui produisent la meilleure image à partir de données accessibles au public. Décerné depuis 2020, le prix Annie Maunder porte le nom de l'astronome et astrophotographe britannique, une des premières femmes membres de la Royal Astronomical Society, décédée en 1947.

L'image utilise les données de lentille gravitationnelle qui agrandit les galaxies lointaines en courbant la lumière à travers des objets massifs au premier plan, du télescope spatial James Webb et les combine avec une photographie prise par le Britannique Leonardo Di Maggio montrant l'intérieur d'une météorite.

À l'intérieur de certaines météorites, des motifs se forment grâce au refroidissement extrêmement lent des alliages métalliques sur des millions d'années. Ce motif particulier présente un dessin géométrique incroyable, ressemblant presque aux contours des boîtes ou des bâtiments d'une ville. Certaines images produites par le téléscope spatial James-Webb, si elles sont traitées d'une certaine manière, auraient un aspect très similaire en raison des pics de diffraction stellaire.

Cette œuvre peut être imaginée comme un vaisseau extraterrestre, une ville, une dimension ou tout autre chose, les galaxies déformées sur la droite donnant une impression de mouvement et un symbolisme surréaliste de science-fiction. Les deux images ont été converties en noir et blanc et fusionnées avec l'opacité de la couche de météorite réglée à un niveau faible afin de permettre aux données du télescope de transparaître et de produire un aspect surréaliste et brumeux.