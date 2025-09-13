Royaume-Uni : une importante manifestation «contre la submersion migratoire» prévue ce samedi dans les rues de Londres

A Londres se déroulera une manifestation majeure, menée par la figure de la droite britannique patriote : Tommy Robinson. Elle rassemblera des milliers de personnes se positionnant «contre la submersion migratoire», notamment musulmane, ce samedi 13 septembre.

Un jour historique, à Londres ? Tommy Robinson, personnalité publique controversée de la politique britannique a promis «la chose la plus grande que Londres n'ait jamais vu», ce samedi 13 septembre. Plusieurs milliers de ses sympathisants se rassembleront et marcheront dans le centre de la ville, dès 11h.

Les manifestants auront rendez-vous à Stamford Street, dans le quartier de Southwark, en plein centre de la capitale. A partir de 11h30, ils se déplaceront dans les rues de la ville, en passant par Waterloo, Westminster puis le pont du même nom. De l'autre côté de la Tamise, ils poursuivront leur mouvement en passant devant le Parlement britannique, à Horse Guards Avenue. Le cortège terminera son parcourt au 10 Downing Street, adresse emblématique du Premier ministre britannique.

Eric Zemmour sera de la partie

Les forces de l'ordre ont déjà indiqué aux personnes souhaitant rejoindre cette manifestation de passer par le London Bridge et Southwark pour ne pas créer de congestion, notamment au niveau des stations de métro.

Cette marche, appelée «Unissons le Royaume-Uni : festival de la liberté de parole» sera «le plus grand rassemblement pour la liberté de parole de l'histoire du Royaume-Uni», selon le site dédié à la manifestation. Pendant cette marche, «certaines voix méconnues, des disrupteurs politiques, et des "diseurs de vérité" venant de partout en Europe et des Etats-Unis, mettant en avant la liberté, la vérité et le droit de s'exprimer librement se feront entendre».

Parmi elles, on trouvera notamment Eric Zemmour, qui a accepté l'invitation de Tommy Robinson sur les réseaux sociaux. «Je répondrai présent à l’invitation de Tommy Robinson, le 13 septembre pour me tenir aux côtés des centaines de milliers de Britanniques qui manifestent contre la submersion de nos pays», a-t-il précisé.

🇫🇷 Je répondrai présent à l’invitation de Tommy Robinson, le 13 septembre pour me tenir aux côtés des centaines de milliers de Britanniques qui manifestent contre la submersion de nos pays.



🇬🇧 I will be present at Tommy Robinson's invitation on September 13 to stand alongside… — Eric Zemmour (@ZemmourEric) August 26, 2025

Il aura même l'occasion de s'exprimer devant la foule en prononçant un discours. Mais les prises de parole les plus attendues seront celles de Tommy Robinson, leader de ce mouvement. De son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, il ne se cache pas, dans une vidéo publiée en marge de ce 13 septembre, sur son compte YouTube : «Certaines des personnes les plus brillantes que je n'ai jamais rencontrées sont musulmanes. Certaines des personnes que j'aime le plus sont musulmanes. Mais cela ne change pas les problèmes qui viennent avec la culture musulmane et leur communauté», a-t-il expliqué récemment face au podcasteur Brian Rose.

Il reprend en développant sa pensée, souvent partagée par ses partisans : «Nous avons été un havre de paix pour les groupes terroristes. Les Frères Musulmans, Hizb ut-Tahrir, tous les groupes interdits par des pays islamiques ont trouvé une place au Royaume-Uni. Vente de drogue, d'héroïne, proxénétisme... Avant, ils se cantonnaient à des villes comme Luton, maintenant, ils se sont disséminés dans le pays entier et les gens peuvent les voir dans leur propre ville».

Un samedi sous tension

Une contre-manifestation a été organisée pour faire face à cette manifestation de grande ampleur. Prévue également à Londres et partant à la même heure (11h30) que celle de Tommy Robinson, elle aura vocation a unir tous ceux qui se tiennent «contre l'extrême droite», au Royaume-Uni. «Alors que Tommy Robinson a annoncé son intention de mobiliser de nombreuses personnes à Londres, nous nous rassemblons également pour dire non au racisme, à l'islamophobie et au fascisme», peut-on lire sur le site de cette marche.

En raison d'une forte affluence attendue dans les rues londoniennes, la police de la ville a prévu de déployer une structure exceptionnelle : 1.600 officiers, dont 500 de forces spéciales assureront la sécurité de tous. 1.000 policiers seront spécifiquement dédiés au bon déroulement de ces deux manifestations simultanées.

Ces événements spéciaux posent d'autant plus de problématiques aux autorités londoniennes que le même jour, samedi 13 septembre, auront lieu cinq rencontres de première division anglaise au sein de la capitale (les clubs d'Arsenal, Fulham, Crystal Palace, Tottenham et Brentford évolueront à domicile). Un samedi décidément mouvementé qui s'annonce, dans les rues du Grand Brouillard.