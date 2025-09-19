Une violation «sans précédent» : trois avions de combat russes ont pénétré dans l'espace aérien de l'Estonie

Une semaine après l'affaire des drones russes qui ont traversé les frontières de Pologne, l'Estonie a dénoncé a son tour une violation «sans précédent» de son espace aérien par trois avions de combat envoyés par Moscou.

Trois chasseurs russes MiG-31 ont franchi l’espace aérien estonien, près de Tallinn, ce vendredi 19 septembre, et y sont restés douze minutes. Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna a dénoncé un incident d’une «audace sans précédent».

«Il s’agit d’une intrusion sans précédent et éhontée, preuve évidente de l’agressivité croissante de la Russie», a-t-il poursuivi. «De telles actions ne peuvent être tolérées et doivent être réprimées par une pression politique et économique rapide.»

Today @MFAestonia summoned Russia’s chargé d’affaires over another violation of Estonia’s airspace, when three Russian MiG-31s entered our airspace over the Gulf of Finland for 12 minutes.



This is an unprecedented and brazen intrusion — clear proof of Russia’s growing… — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 19, 2025

Une «provocation extrêmement dangereuse»

Sur X, la vice-présidente de la Commission européenne Kaja Kallas a dénoncé une «provocation extrêmement dangereuse».

Today's violation of Estonia's airspace by Russian military aircraft is an extremely dangerous provocation.



This marks the third such violation of EU airspace in days and further escalates tensions in the region.



The EU stands in full solidarity with Estonia (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) September 19, 2025

Membre de l’OTAN, l’Estonie a immédiatement convoqué le chargé d’affaires russe pour protester officiellement. Il s’agit de la quatrième violation de son ciel par la Russie depuis le début de l’année.

Une série de provocations de la part de la Russie

Ce nouvel épisode s’ajoute à une série de provocations de la part de la Russie : récemment, plus de vingt drones russes ont pénétré l’espace aérien polonais, provoquant l’intervention des chasseurs de l’Alliance atlantique.

Tallinn appelle désormais ses alliés à resserrer l’étau politique et économique autour de Moscou.