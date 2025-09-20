Guerre en Ukraine : la Russie lance plus de 40 missiles et près de 600 drones, faisant au moins trois morts, selon Volodymyr Zelensky 

Dans la nuit du 19 au 20 septembre, l’Ukraine a de nouveau été la cible d’une attaque menée par la Russie : près de 600 drones et une quarantaine de missiles ont été tirés, faisant trois morts et de nombreux blessés.

Une «attaque massive» dénoncée par le président ukrainien. Ce samedi 20 septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d’avoir lancé une offensive d’une ampleur exceptionnelle contre son pays : 40 missiles et 580 drones auraient été tirés, faisant trois morts et des dizaines de blessés.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a condamné ces frappes, qu’il qualifie de stratégie délibérée visant à semer la terreur parmi la population ukrainienne :

«Chaque frappe de ce type ne répond pas à un objectif militaire, mais à une stratégie délibérée de la Russie visant à terroriser les civils et à détruire nos infrastructures.»

L’Ukraine est la cible quasi-quotidienne de frappes russes. Dans la nuit du 19 au 20 septembre, de nombreuses régions du pays ont été touchées par de nouvelles attaques.

Volodymyr Zelensky appelle à plus de soutien

Quelques jours plus tôt, la région de Dnipropetrovsk, située dans le centre-est de l’Ukraine, avait déjà été visée par une attaque similaire. Le chef de l’administration régionale, Serguiï Lyssak, avait alors dénoncé «une nouvelle attaque massive», précisant que plusieurs bâtiments avaient été détruits ou incendiés.

Le bilan de cette attaque faisait état d’un mort et de 26 blessés.

Face à cette intensification des bombardements, le président ukrainien a lancé un appel pressant à ses alliés internationaux : il demande davantage de systèmes de défense antiaérienne et un renforcement des sanctions économiques contre la Russie.