Algérie : cinq personnes, dont trois enfants, perdent la vie dans des inondations

Les services météorologiques avaient averti de fortes précipitations pouvant atteindre 15 mm dans l'est de l'Algérie (Illustration) [RYAD KRAMDI / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Cinq personnes, dont trois enfants, ont perdu la vie dans des pluies torrentielles qui s'abattent sur l'Algérie depuis jeudi. 

Une catastrophe naturelle aux terribles conséquences. Ce samedi, la Protection civile de l'Algérie a annoncé que cinq personnes dont trois enfants ont été tuées dans les inondations qui frappent depuis jeudi Sétif, Médéa et M’Sila.

Un peu plus loin dans la région, un enfant de deux ans a été emporté par les eaux à Djelfa. Porté disparu depuis hier, son corps a été découvert tôt ce samedi, a indiqué la Protection civile, qui n’a pas réussi à le secourir.

L'un des épisodes climatiques les plus intenses des dernières années

A 230 km au sud d'Alger, «les corps d'un garçon et d'une fille, âgés respectivement de 3 et 5 ans, ont été repêchés» dans un parc à Sidi Aïssa, dans la province de M'Sila. Les services météorologiques avaient averti de fortes précipitations pouvant atteindre 15 mm dans l'est de l'Algérie, en particulier à Constantine, Sétif et Souk Ahras, ainsi que dans les hauts plateaux, comme M'Sila et Djelfa. 

Sur le même sujet Climat : canicules, sécheresses, inondations... En Europe, la facture des catastrophes naturelles de l'été s’élève à 43 milliards d'euros Lire

Comme l'indique le quotidien Le Matin d'Algérie, il s'agit de l'un des épisodes climatiques les plus intenses des dernières années.

