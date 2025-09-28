Moldavie : voici ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à haut risque qui se tiennent ce dimanche

Sur fond de soupçons d'ingérence russe, les élections législatives de ce dimanche en Moldavie revêtent une importance capitale. Elles détermineront si le pays poursuit son chemin vers une adhésion à l'UE, ou s'il opère un virage à 180 ° vers l'est.

Un vote capital attend les Moldaves ce dimanche. Alors que le pays se rapprochait d'une adhésion à l'UE depuis plusieurs années, les soupçons d'ingérences russes qui pèsent sur le scrutin législatif plongent l'Europe dans le doute, puisqu'une partie de l'avenir du pays pourrait s'y jouer.

Les forces pro-européennes, incarnées par la présidente Maia Sandu et son parti (Parti Action et Solidarités-PAS), sont en effet contestées par les forces pro-russes, notamment le Bloc Electoral Patriotique.

Les élections législatives en Moldavie, qui se déroulent selon un scrutin de représentation proportionnelle intégrale à listes fermées, visent à renouveler les 101 sièges du Parlement. En 2021, le parti pro-européen Parti Action et Solidarité (PAS) avait remporté une victoire décisive avec la majorité absolue des sièges (63 sur 101).

Des enjeux géopolitiques et économiques au cœur du scrutin

Cette formation politique au pouvoir milite pour la poursuite des réformes et de l'alignement réglementaire nécessaires à l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne, afin de garantir la souveraineté et la sécurité du pays.

À l'opposé, les forces d'opposition cherchent à remettre en question ce rapprochement avec l'UE et à rétablir des liens plus étroits avec la Russie.

La question de savoir si une éventuelle ingérence russe - le gouvernement soupçonne des groupes liés à des oligarques pro-russes d'avoir acheté des voix en amont du scrutin - pourrait peser sur le résultat est également au centre du débat.

L'instabilité économique, notamment causée par l'incapacité du pays à trouver une alternative au gaz russe, pourrait pousser une partie de la population à se ranger derrière l'opposition.

Le Bloc Électoral Patriotique, une menace majeure pour le gouvernement en place

Si le scrutin avait été sans appel il y a quatre ans, il s'annonce beaucoup plus incertain ce dimanche, qualifié de décisif et potentiellement instable, particulièrement en raison des soupçons d'ingérence russe, comme ce fut le cas en Roumanie lors de la dernière élection présidentielle.

Le groupe électoral euro-sceptique et pro-russe regroupe plusieurs forces politiques derrière le Bloc Electoral Patriotique, comme le Parti des Socialistes de la République de Moldavie, ou le Parti des Communistes de la République de Moldavie.

Le Parti Sor et ce qui en a découlé pourraient aussi représenter une menace, en devenant un allié de circonstance du Bloc Electoral Patriotique. Le mouvement politique, prôneur de l'idéologie russophile et interdit depuis 2023 par la Cour constitutionnelle de Moldavie, continue d'œuvrer dans l'ombre, et pourrait emmener avec lui une partie de l'électorat.

Ces élections sont un test crucial pour la démocratie moldave et l'avenir géopolitique du pays, qui se joue entre une intégration accélérée à l'Europe et le risque de déstabilisation et de retour dans la sphère d'influence russe. Le virage emprunté à la suite de ce scrutin pourrait s'avérer définitif.