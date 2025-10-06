Manifestations à Madagascar : un général de l’armée de terre nommé premier ministre, pour tenter de mettre fin aux contestations

Après 12 jours de violentes manifestations à Madagascar, qui auraient fait au moins 22 morts, le chef d'État Andry Rajoelina a nommé son nouveau Premier ministre ce lundi 6 octobre.

Lors d'une allocation d'environ trente minutes, ce lundi 6 octobre, le président malgache Andry Rajoelina a désigné le général de l'armée de terre Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo comme nouveau Premier ministre, tentant ainsi d'éteindre la crise politique qui secoue le pays depuis près de deux semaines.

Le dirigeant a précisé que le nouveau chef du gouvernement disposera de six mois pour faire ses preuves. «Sa réussite lui assurera la poursuite de son mandat à la tête de l'exécutif, s'il échoue, cela entraînera son départ», a-t-il expliqué.

Méconnu du grand public, ce dernier occupait auparavant le poste de directeur de cabinet de son prédécesseur, Ntsay Christian, dont le gouvernement a été dissous le 29 septembre dernier sous la pression du mouvement de la «Gen Z», regroupant des jeunes nés entre 1997 et 2012.

Andry Rajoelina a décrit l'ancien secrétaire général adjoint du gouvernement comme un homme «intègre, travaillant rapidement, ayant de l'ouverture et de l'écoute».

Un ultimatum de 48 h

«Notre ennemi, ce n’est pas nous entre Malgaches. Notre ennemi, c'est la pauvreté, la corruption, l'abus de pouvoir», a-t-il martelé, faisant écho aux revendications des manifestants dans la rue.

Les protestations, initialement déclenchées par les fréquentes coupures d'eau et d'électricité, se sont rapidement transformées en signal d’alerte concernant la situation économique critique du pays. En 2022, 75% de la population malgache vivait sous le seuil de pauvreté, situé à 4.000 ariary par jour, soit moins de 80 centimes d'euros, selon la Banque mondiale.

Sans surprise, les contestataires ont rejeté cette nomination, la qualifiant de «diversion politique». Le mouvement a donné «48h aux autorités pour répondre» à ses revendications «sans ambiguïtés» dans un communiqué commun avec une vingtaine d'autres organisations, menaçant d'une grève générale nationale afin de «faire respecter la volonté du peuple».

«L'avenir de ce pays, ça va dépendre de moi, de toi, de nous tous», a lancé au micro l'un des leaders du mouvement, qui avait appelé à de nouvelles manifestations ce lundi, avec la Cité universitaire d'Ankatso, en périphérie de la capitale Antananarivo, comme point de départ.

Bien que la journée précédente ait été plus calme, plusieurs centaines d'étudiants sont descendues dans les rues, où des détonations ont de nouveau retenti, afin d'exiger le départ du président. Un jeune homme d'environ vingt ans, blessé par un tir des forces de l'ordre, a été transporté à l'hôpital, selon l'AFP.

Un bilan de victimes contesté

Selon un bilan de l'ONU, au moins 22 personnes sont mortes depuis le début des protestations et plusieurs centaines ont été blessées. Ces chiffres ont été réfutés par le ministère malgache des Affaires étrangères.

Le chef de l'État, qui a multiplié samedi les rencontres avec des acteurs syndicaux, du secteur privé et de l'administration, a affirmé lundi avoir «tiré une grande leçon de ce qu'il s’est passé ces derniers temps» et «mieux se focaliser sur les problèmes de la population».

«On ne veut pas qu'il écoute des gens dans son bureau. On veut qu'il descende sur le terrain. On continuera jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat», a prévenu Tommy Fanomezantsoa, au chômage depuis le pillage de la grande surface où il travaillait, au premier soir du mouvement.

Le Conseil chrétien des Églises de Madagascar (FFKM) s'était dit prêt vendredi à assurer une médiation entre le pouvoir et les contestataires.