Incendies de Los Angeles : un suspect arrêté dans l'enquête sur le brasier qui a ravagé un quartier de la ville en janvier dernier

Un suspect a été arrêté dans l'enquête sur les incendies meurtriers de janvier à Los Angeles, ont annoncé ce mercredi 8 octobre les autorités américaines.

Une interpellation, 10 mois après les faits. Les autorités américaines ont annoncé ce mercredi 8 octobre l’arrestation de Jonathan Rinderknecht, 29 ans, dans le cadre de l’enquête ouverte après les incendies meurtriers de janvier dernier à Los Angeles, aux Etats-Unis.

Cet homme, un chauffeur Uber, est en effet soupçonné d'avoir déclenché un incendie la nuit du Nouvel An près du quartier de Pacific Palisades. C'est cet incendie initial, que les pompiers croyaient avoir éteint, qui s'est ensuite ravivé le 7 janvier pour dévaster ce quartier huppé de la mégapole californienne.

«L'inconscience d'une seule personne a causé l'un des pires incendies qu'ait jamais connus Los Angeles, entraînant la mort et des destructions généralisées à Pacific Palisades», a déclaré le procureur fédéral Bill Essayli, en annonçant son arrestation.

31 personnes tuées lors des incendies

Les incendies de Los Angeles ont tué 31 personnes au total, détruit des milliers d'habitations et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur domicile. A lui seul, le Palisades Fire a tué 12 personnes.

Selon les éléments de l'enquête, Jonathan Rinderknecht a déposé des passagers dans la zone où le feu a démarré lors de la nuit du Nouvel An. Les données de géolocalisation récoltées par les enquêteurs montrent que le suspect se trouvait «à 30 pieds», soit environ 10 mètres, de l'incendie lorsqu'il a lui-même tenté de signaler le feu aux services de secours, a précisé le procureur fédéral.

Les enquêteurs ont également retrouvé des images montrant une ville en feu, que le suspect aurait généré à l'aide d'une intelligence artificielle dans les semaines avant l'incendie. Les enquêteurs n'ont, à ce stade, pas identifié de mobile clair.