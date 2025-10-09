Toute l’actu en direct 24h/24
Accord de paix au Proche-Orient : «La destruction d'Israël et tuer tous les juifs est la raison d'être du Hamas donc j'ai encore du mal à y croire», confie Eric Naulleau

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La destruction d'Israël et tuer tous les juifs est la raison d'être du Hamas donc j'ai encore du mal à y croire», a confié le journaliste et écrivain Eric Naulleau, ce jeudi dans l'émission Punchline sur CNEWS, réagissant au plan de paix de Donald Trump au Proche-Orient qui devrait aboutir dans les prochaines heures. 

IsraëlPalestineHamasProche-OrientOtages

Israël-Hamas : Emmanuel Macron félicite «le président Trump» pour son «accord historique»
En directAccord de paix Israël-Hamas : «Nous sommes prêts à contribuer à soutenir le plan de paix américain», affirme Emmanuel Macron
Accord de paix entre Israël et le Hamas : «Quatre points vont poser problème, notamment le désarmement du Hamas», explique Claude Moniquet

