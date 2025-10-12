Droits de douane : Pékin accuse les Etats-Unis de «deux poids, deux mesures» après les annonces de Donald Trump

La Chine a accusé dimanche les États-Unis de «deux poids, deux mesures», après l'annonce par Donald Trump de droits de douane supplémentaires de 100% sur ses marchandises.

Nouveau tournant dans le bras de fer économique qui oppose la Chine aux États-Unis. Dimanche, la Chine a dénoncé un traitement à «deux poids, deux mesures» des États-Unis, après l’annonce par Donald Trump de droits de douane supplémentaires de 100% sur les produits chinois.

Le président américain a dit réagir à une «posture commerciale extraordinairement agressive» adoptée par la deuxième puissance économique mondiale qui a décidé d'encadrer davantage les exportations de technologies liées aux terres rares. Un secteur stratégique, puisque les terres rares - un groupe de 17 métaux lourds - sont utilisées dans un grand nombre d'appareils du quotidien et de haute technologie, des ampoules aux missiles guidés.

Ces nouveaux droits de douane doivent s'appliquer à partir du 1er novembre «ou avant», a déclaré Donald Trump.

«La déclaration américaine en question est un exemple typique de deux poids, deux mesures», a réagi un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué diffusé en ligne.

La Chine, premier producteur mondial de terres rares

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de terres rares et Washington l'accusait déjà d'abuser de cette position dominante. Les nouveaux contrôles annoncés jeudi par Pékin concernent l'exportation des technologies liées à l'extraction et la production de ces matériaux, selon le ministère.

«Une vraie surprise» pour Donald Trump, qui a estimé vendredi ne plus «avoir de raison» de rencontrer le numéro un chinois Xi Jinping au sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) convoqué à la fin du mois en Corée du Sud - une entrevue qu'il avait lui-même annoncée en septembre.

Le taux brandi par Donald Trump vient s'ajouter aux 30% déjà appliqués à l'ensemble des produits chinois depuis mai dernier ainsi qu'aux taux en mesure pour certains secteurs comme l'acier et l'aluminium, le cuivre, les produits pharmaceutiques ou encore l'ameublement, a décrit la semaine dernière un responsable de la Maison Blanche.

Une véritable guerre commerciale

La reprise des hostilités commerciales entre Pékin et Washington a plombé la Bourse de New York vendredi, et ce avant même l'annonce des droits de douane supplémentaires par Donald Trump : -1,90% pour le Dow Jones, -3,56% pour le Nasdaq et -2,71% pour l'indice élargi S&P 500.

Les «actions» de Washington «nuisent gravement aux intérêts de la Chine et minent (...) l'atmosphère des discussions économiques et commerciales entre les deux parties», a estimé dimanche le ministère chinois du Commerce. Et d'ajouter : «menacer à tout bout de champ de droits de douane élevés n'est pas la bonne approche pour coopérer avec la Chine».

Pékin et Washington se sont livré une véritable guerre commerciale en début d'année, répondant chacun aux hausses de droits de douane de l'autre. Les deux pays sont ensuite convenus d'une trêve commerciale prévue pour durer jusqu'à novembre. Leur accord a temporairement fixé à 30% les taxes américaines sur les produits chinois et 10% celles de Pékin sur les marchandises américaines.

Vendredi, la Chine a par ailleurs annoncé qu'elle allait imposer des droits «spéciaux» aux bateaux américains dans ses ports, en représailles à des mesures similaires annoncées en avril par Washington.