Gaza : Israël va rouvrir le passage de Rafah ce mercredi pour acheminer de l'aide humanitaire

Israël va autoriser ce mercredi la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Egypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN. 600 camions vont être acheminés dans la journée.

Près de 600 camions d’aide humanitaire vont être acheminés ce mercredi vers la bande de Gaza après l’annonce par Israël de la réouverture du point de passage de Rafah, situé au niveau de la frontière avec l’Egypte. Ces camions seront envoyés par «l'ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs», indique la radio-télévision publique israélienne KAN sur son site internet sans citer de sources.

Cette mesure est réclamée à cor et à cri par l'ONU et les grandes ONG d'aide alors que la bande de Gaza fait face à une crise humanitaire épouvantable plus de deux ans après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement terroriste palestinien Hamas sur Israël. Fin août, les Nations unies ont déclaré des zones de famine dans le petit territoire côtier, ce que conteste Israël.

KAN précise que la réouverture de Rafah au passage de l'aide, décidée par «l’échelon politique», fait suite à la remise par le Hamas de quatre nouvelles dépouilles d'otages mardi soir dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump. L'accord prévoyait que le Hamas remette à Israël tous les otages encore détenus à Gaza, les vivants et les morts, dans un délai maximal de 72 heures après l'entrée en vigueur de la trêve, c'est-à-dire au plus tard à 9h GMT lundi.

Quatre nouvelles dépouilles attendues ?

Mais si le mouvement islamiste palestinien a bien libéré dans les temps tous les otages encore vivants (soit 20 personnes), il n'avait remis à Israël mardi soir que huit dépouilles sur les 28 retenues otages dans la bande de Gaza. Accusant le Hamas de jouer la montre et de retarder le processus, Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité intérieure et figure de l'extrême droite, avait appelé mardi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou à couper purement et simplement l'aide humanitaire à destination de Gaza.

Mais selon les informations publiées par KAN, la décision de rouvrir Rafah au passage de l'aide a été prise après qu'Israël a été informé de l'intention du Hamas de restituer quatre nouvelles dépouilles ce mercredi, ce que le mouvement islamiste n'avait pas encore confirmé publiquement en début de matinée.