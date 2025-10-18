Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

L'incendie d'une batterie dans un bagage oblige un avion de la compagnie Air China à atterrir en urgence (vidéos)

Les images enregistrées par les passagers montrent des flammes et une fumée noire, que les voyageurs ont tenté de maîtriser eux-même avant l'intervention des stewarts. [© X]
Par CNEWS
Publié le

Un incendie s'est déclaré dans le compartiment à bagages d'un avion de la compagnie d'Air China, lors d'un vol entre Hangzhou (Chine) et Séoul (Corée du Sud). En cause, une batterie d'appareil électronique.

Un vent de panique. À bord du vol CA139 de la compagnie Air China entre une ville chinoise et coréenne, un bagage a pris feu et provoqué l'atterrissage forcé de l'avion. Les vidéos de l'incident ont fait le tour des réseaux sociaux.

De multiples vidéos capturées par certains passagers ont montré un bagage enflammé, provoquant la peur des voyageurs à bord de cet appareil au départ de la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine, et à destination de l'aéroport international d'Incheon, près de Séoul, en Corée du Sud.

Cet incendie serait dû à une batterie au lithium, qui se trouvait dans le bagage cabine de l'un des passagers et qui s'est enflammée spontanément. L'équipage a maîtrisé les flammes et le vol a été dérouté en toute sécurité vers l'aéroport de Shanghai-Pudong (Chine).

Dans un communiqué, la compagnie chinoise confirme : «Une batterie au lithium s'est enflammée spontanément dans le bagage à main d'un passager rangé dans le compartiment supérieur du vol CA139. L'équipage a immédiatement géré la situation conformément aux procédures, et personne n'a été blessé».

Sur le même sujet Voici désormais le voyage le plus long en avion au monde en 2025 Lire

Selon le spécialiste de l'aviation Flightradar24, l'avion a modifié son trajet de vol au-dessus de la mer de Chine, à égale distance de la côte est de la Chine et de l'île japonaise de Kyushu, avant d'atterrir à Shanghaï peu après, vers 11h, heure locale.

IncendieAvionAccidentatterrissage

À suivre aussi

Manche : un homme, une femme et un enfant de 7 ans meurent dans un incendie
Vinicius Jr n'était pas présent au moment de l'incendie dans sa maison.
Football : la maison du Brésilien Vinicius Jr touchée par un incendie dans son sauna
Incendies de Los Angeles : un suspect arrêté dans l'enquête sur le brasier qui a ravagé un quartier de la ville en janvier dernier

Ailleurs sur le web

Dernières actualités