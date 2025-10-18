L'incendie d'une batterie dans un bagage oblige un avion de la compagnie Air China à atterrir en urgence (vidéos)

Un incendie s'est déclaré dans le compartiment à bagages d'un avion de la compagnie d'Air China, lors d'un vol entre Hangzhou (Chine) et Séoul (Corée du Sud). En cause, une batterie d'appareil électronique.

Un vent de panique. À bord du vol CA139 de la compagnie Air China entre une ville chinoise et coréenne, un bagage a pris feu et provoqué l'atterrissage forcé de l'avion. Les vidéos de l'incident ont fait le tour des réseaux sociaux.

De multiples vidéos capturées par certains passagers ont montré un bagage enflammé, provoquant la peur des voyageurs à bord de cet appareil au départ de la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine, et à destination de l'aéroport international d'Incheon, près de Séoul, en Corée du Sud.

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.



It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger's luggage spontaneously combusting.



The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Cet incendie serait dû à une batterie au lithium, qui se trouvait dans le bagage cabine de l'un des passagers et qui s'est enflammée spontanément. L'équipage a maîtrisé les flammes et le vol a été dérouté en toute sécurité vers l'aéroport de Shanghai-Pudong (Chine).

Today, an Air China flight (CA139) from Hangzhou to Incheon was forced to make an emergency landing in Shanghai, China, after a lithium battery in a passenger’s overhead bag caught fire. pic.twitter.com/emRolEYbmj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 18, 2025

Dans un communiqué, la compagnie chinoise confirme : «Une batterie au lithium s'est enflammée spontanément dans le bagage à main d'un passager rangé dans le compartiment supérieur du vol CA139. L'équipage a immédiatement géré la situation conformément aux procédures, et personne n'a été blessé».

Selon le spécialiste de l'aviation Flightradar24, l'avion a modifié son trajet de vol au-dessus de la mer de Chine, à égale distance de la côte est de la Chine et de l'île japonaise de Kyushu, avant d'atterrir à Shanghaï peu après, vers 11h, heure locale.