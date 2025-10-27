«Des attaques hybrides» : la Lituanie dénonce les lancements de ballons transportants des cigarettes de contrebande depuis la Biélorussie

La Lituanie a rapporté, ce lundi 27 octobre, une nouvelle intrusion de dizaines de ballons transportant des cigarettes de contrebande biélorusses sur son territoire, n'hésitant pas à parler d'un acte de guerre «hybride».

Vilnius hausse le ton. Ce lundi 27 octobre, le gouvernement lituanien a dénoncé l'intrusion de ballons remplis de cigarettes de contrebande sur son territoire depuis la Biélorussie.

Ces objets volants ont provoqué la fermeture temporaire des aéroports de Vilnius et Kaunas, derniers points de passage frontaliers avec cet allié de la Russie.

Les ballons seront désormais abattus

«Nous considérons cela comme une attaque hybride», a déclaré la Première ministre lituanienne, Inga Ruginiene, estimant que l'inaction de Minsk face à cette méthode révélait l'implication des autorités. Elle a précisé que la fermeture de frontière constituait un signal à la Biélorussie, indiquant qu'«aucune attaque hybride ne sera tolérée».

En outre, elle a annoncé que ces ballons seront désormais abattus par l'armée lituanienne, sans fournir de détails sur les armes qui seront utilisées en raison de la sensibilité de l'information.

966 ballons entrant dans le pays en 2024

Selon l'opposition biélorusse, la contrebande de tabac vendu dans l'Union européenne, où les prix sont plus élevés, est une source de revenus importante pour le régime de Minsk.

L'année dernière, la Lituanie a enregistré 966 ballons similaires entrant dans le pays et plus de 500 cette année, d'après les données officielles publiées début octobre. La semaine dernière, plusieurs individus ont notamment été interpellés en Lituanie alors qu'elles tentaient de récupérer ces cigarettes.

Le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maxim Ryzhenkov, a rejeté les accusations de Vilnius, les qualifiant de «provocation» visant à justifier «des actions contre la Biélorussie, contre la Russie». Le chargé d'affaires lituanien en Biélorussie a été convoqué au ministère des Affaires étrangères où une note de protestation lui a été remise.

La fermeture des passages terrestres à la frontière lituano-biélorusse perturbe particulièrement les communications avec l'enclave russe de Kaliningrad, dont de nombreuses marchandises transitent par la Lituanie.

Le gouverneur de Kaliningrad, Alexeï Besprozvannykh, a ainsi dénoncé sur le réseau Telegram une «violation des conditions de l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne en 2004».

En 2021, Vilnius et Bruxelles avaient déjà accusé Minsk d'orchestrer une crise migratoire aux frontières orientales de l'Union européenne en réaction aux sanctions imposées après la répression brutale de l'opposition biélorusse, qualifiant également cette situation d'«attaque hybride».