Espagne : 20 tonnes de cannabis saisies, la drogue était dissimulée dans une cargaison de poivrons

La police espagnole a saisi ce mercredi 20 tonnes de cannabis cachées dans des camions de poivrons venus du Maroc. Deux réseaux de trafiquants ont été démantelés.

Un joli coup de filet. La police espagnole a annoncé mercredi la saisie de 20 tonnes de cannabis dissimulées dans deux camions frigorifiques remplis de poivrons en provenance du Maroc et l'arrestation de 20 individus appartenant à deux réseaux qui ont été démantelés.

Le cannabis avait été envoyé dans des doubles fonds cachés par des caisses de poivrons verts jusqu'au port espagnol d'Algésiras (sud), l'un des plus grands d'Europe, avant de voyager par la route en Espagne.

🚨 Intervenidas 20 toneladas de #hachís ocultas entre pimientos en camiones frigoríficos procedentes de #Marruecos



🔹 20 detenidos

🔹 Desarticuladas dos organizaciones criminales dedicadas al #tráfico internacional de drogas pic.twitter.com/ze3qtOsk1w — Policía Nacional (@policia) October 29, 2025

Les camions, partis de Tanger, dans le nord du Maroc, «ont été interceptés à Cadix et à Grenade (dans le sud de l'Espagne, ndlr), au moment où la drogue était déchargée en vue de sa distribution», a précisé la police dans un communiqué.

Celle-ci s'est félicitée d'avoir «démantelé» au cours de deux opérations réalisées ensemble avec la Direction générale de la Sûreté nationale du Maroc deux «organisations criminelles impliquées dans un important trafic de stupéfiants».

20 individus en détention provisoire

Au total, 20 personnes ont été arrêtées, puis placées en détention provisoire «pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle», a poursuivi la police espagnole.

Plusieurs véhicules ont été saisis, ainsi que de l'argent (plus de 7.000 euros) et un pistolet automatique.

L'Espagne constitue une porte d’entrée importante pour le trafic de drogue en Europe, en raison de sa proximité avec le Maroc, l'un des principaux producteurs de cannabis, et de ses liens historiques avec l'Amérique latine.