Rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping : quels sont les enjeux des échanges entre les deux chefs d'Etat ?

En tournée en Asie, Donald Trump rencontrera son homologue chinois Xi Jinping, une première depuis 2019. Plusieurs sujets seront au programme des discussions, avec en toile de fond la possibilité d’une trêve dans leur guerre commerciale.

«Je pense que nous allons obtenir un très bon résultat pour notre pays et pour le monde en réalité», a déclaré Donald Trump ce mercredi, à la veille d’une rencontre avec Xi Jinping son homologue chinois en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) qui se déroule en Corée du Sud. Première rencontre depuis 2019, les discussions entre les deux dirigeants porteront en priorité sur les tensions commerciales entre les deux puissances.

Les terres rares sur lesquelles la Chine a instauré un contrôle strict sur les exportations, les droits de douane de 20% instaurés sur de nombreux produits chinois en représailles au contrôle jugé insuffisant de la Chine sur le trafic de fentanyl vers les États-Unis, les taxes imposées par la Chine sur des produits agricoles américains, dont le soja, seront au cœur des négociations avec pour objectif de calmer les tensions commerciales entre les deux pays. Avant la rencontre, les négociateurs des deux camps ont affirmé s’être entendus sur un cadre d’accord.

La guerre en Ukraine au programme des discussions

À Busan, ville de l’est de la Corée où se déroulera la rencontre, Donald Trump a prévu d’évoquer la question de la guerre en Ukraine. Objectif du président américain: inciter la Chine à réduire ses relations commerciales avec la Russie, comme le demande le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Depuis le début de la guerre, Pékin s'est abstenue de condamner l'agression russe.

Taïwan, sujet de tension entre les deux pays depuis de longues années, sera possiblement évoqué, le chef de l’État américain précisant «ne pas être sûr» que cette question soit abordée. La Chine, pour qui l’île fait partie intégrante de son territoire, chercherait à obtenir du président américain une déclaration explicite selon laquelle les États-Unis s'opposeraient à l'indépendance de Taïwan. Les discussions s’annoncent âpres : mardi, Marco Rubio a affirmé que l’administration Trump n'envisageait pas d'abandonner Taïwan en échange d'un accord commercial avec la Chine.

Le dossier TikTok finalisé

Autre point de friction qui continue de polluer les relations entre les deux pays : la question des semi-conducteurs. Pékin cherche à renforcer son industrie des puces électroniques pour contourner les restrictions à l'exportation imposées par Washington sur plusieurs composants critiques essentiels à l'intelligence artificielle (IA). Les négociations porteront sur la levée de ces restrictions demandée notamment par le patron de Nvidia, leader du secteur.

Le dossier TikTok devrait, lui, arriver à son épilogue avec la finalisation de la transaction sur le transfert du contrôle de la société par un groupe d’investisseurs américains.