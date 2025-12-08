L'excédent commercial de la Chine dépasse 1.000 milliards de dollars en 2025

Le solde des échanges commerciaux de la Chine avec le reste du monde de janvier à novembre 2025 était de 1.080 milliards de dollars, a indiqué l'administration des Douanes du pays. Un chiffre colossal malgré la baisse des livraisons vers les Etats-Unis.

Un bilan extrêmement positif. Ce lundi, l'administration des douanes chinoises a publié les chiffres officiels des échanges du pays avec le reste du monde pour l'année 2025.

L'excédent commercial de Pékin a atteint 1.080 milliards de dollars (environ 926 milliards d'euros) sur la période de janvier à novembre. Ce chiffre «a déjà dépassé celui de l'année dernière, et nous prévoyons qu'il augmentera encore l'année prochaine», a écrit dans une note publiée dans Capital Economics l'économiste Zichun Huang.

Les exportations vers les Etats-Unis en chute libre

«La faiblesse des exportations vers les Etats-Unis a été largement compensée par les expéditions vers d'autres marchés» en novembre, a-t-elle dit.

Les exportations de la Chine ont en effet augmenté de 5,9% en novembre sur un an, plus rapidement que prévu, mais ont baissé de 28,6% vers les seuls Etats-Unis au cours de la même période, a indiqué l'administration des Douanes.

Cette embellie au niveau mondial fait suite à un recul des exportations de 1,1% sur un an en octobre, le premier depuis février coïncidant avec un regain des tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Une consommation intérieure en berne

Les importations, elles, ont progressé de 1,9% sur un an en novembre, à un rythme plus lent que la hausse de 3% prévue par Bloomberg, nouveau signe d'atonie de la consommation intérieure.

«Le rebond de la croissance des exportations en novembre contribue à atténuer la faiblesse de la demande intérieure», a commenté Zhiwei Zhang, président et économiste en chef chez Pinpoint Asset Management. «La dynamique économique a ralenti au quatrième trimestre, en partie à cause de la faiblesse persistante du secteur immobilier», a-t-il ajouté.

La Chine et les Etats-Unis se sont livré une âpre guerre commerciale en 2025 après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Un sommet entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping le 30 octobre dernier en Corée du Sud a débouché sur des mesures de détente réciproques, au moins temporaires.

Les exportations font depuis des années office de moteur de l'économie chinoise, avec une consommation domestique obstinément languissante et une crise de la dette prolongée dans le vaste secteur immobilier. La Chine est aussi confrontée à un chômage élevé chez les jeunes et un vieillissement rapide de sa population.

Les dirigeants chinois, qui visent une croissance globale de 5% cette année, doivent tenir cette semaine une importante réunion consacrée à la planification économique.