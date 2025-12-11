Tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela : Vladimir Poutine apporte son soutien à Nicolas Maduro

Le président russe Vladimir Poutine a apporté son «soutien» à son homologue vénézuélien Nicolas Maduro ce jeudi, après la saisie par les Etats-Unis d’un pétrolier au large du Venezuela.

L’escalade des tensions entre Caracas et Washington se poursuit. Ce jeudi, les Etats-Unis ont saisi un pétrolier au large du Venezuela. «Le navire sera dirigé vers un port américain et les Etats-Unis ont l'intention d'en saisir le pétrole», a déclaré la porte-parole de l'exécutif américain Karoline Leavitt.

Une première dans la crise qui oppose les deux pays depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, Vladimir Poutine a apporté «son soutien» à Nicolas Maduro, le président vénézuélien. Le chef d’Etat russe «a exprimé sa solidarité avec le peuple vénézuélien et a confirmé son soutien à la politique du gouvernement de Nicolas Maduro visant à protéger ses intérêts nationaux et sa souveraineté dans un contexte de pressions extérieures croissantes», a écrit le Kremlin dans un communiqué relatant cette conversation.

Caracas a souligné que Vladimir Poutine et Nicolas Maduro ont eu «un important entretien téléphonique, au cours duquel les deux chefs d’État ont réaffirmé le caractère stratégique, solide et croissant de leurs relations bilatérales».

«Une bataille pour la paix»

Réitérant son soutien à l’encontre de Nicolas Maduro, Vladimir Poutine a plaidé en faveur du peuple vénézuélien qui «mérite un respect absolu dans sa lutte légitime pour la défense de sa souveraineté et de son indépendance».

«Le président Maduro, pour sa part, a informé son homologue russe des progrès constants du Venezuela, qui est en train de gagner la bataille pour la paix, la croissance économique et la stabilité sociale», selon le communiqué de Caracas.

Le gouvernement américain multiplie les mesures, économiques et militaires, pour accroître la pression sur le président socialiste vénézuélien. Donald Trump a affirmé que les jours de ce dernier étaient «comptés» dans un récent entretien avec le site en ligne Politico.

Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis cet été. Mais la saisie du pétrolier constitue une première dans cette crise, tandis que les hydrocarbures constituent la principale source de revenus du Venezuela.