Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky évoque la possibilité d'un cessez-le-feu lors des prochaines élections

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a évoqué la possibilité d'un cessez-le-feu lors des prochaines élections en Ukraine, dans un message posté sur les réseaux sociaux, ce samedi.

Un retour au calme le temps des élections ? A l'occasion d'un message diplomatique notamment adressé à son ennemi russe, Volodymyr Zelensky a parlé ce samedi 20 décembre de la possibilité de signer un «cessez-le-feu» lors des prochaines élections en Ukraine, tout en rappelant qu'«il n'appartient pas à Vladimir Poutine de décider de la date et des modalités des élections en Ukraine».

«Il n'appartient pas à Poutine de décider de la date et des modalités des élections en Ukraine, car ces élections concernent exclusivement les citoyens ukrainiens. Par conséquent, il n'aura certainement aucune influence sur le déroulement du scrutin, et encore moins sur son résultat», a d'abord écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sur X.

«les élections dépendent de deux facteurs : la sécurité et la législation»

Celui qui a déjà dit être prêt à tenir cette élection présidentielle dans 60 à 90 jours, face notamment à la pression de Donald Trump, qui appelle de ses voeux un scrutin présidentiel dans les prochaines semaines, a rappelé que seuls les Etats-Unis pourraient jouer un rôle d'allié international clé dans la réalisation d'un tel événement politique sur le sol ukrainien : «Chaque citoyen a le droit absolu de voter. Nous avons déjà abordé ce sujet avec nos partenaires américains ; ils l’ont soulevé. S’ils l’évoquent, c’est qu’ils savent comment nous aider à garantir la sécurité des élections. Cela pourrait notamment impliquer un cessez-le-feu, ou la fin du conflit, au moins pendant la durée des élections».

It is not up to Putin to decide when or in what format elections in Ukraine will take place, because these elections are exclusively for Ukrainian citizens. Therefore, he will certainly not influence anything, let alone the outcome.



Voting is carried out by citizens of Ukraine… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 20, 2025

Enfin, sur le réseau social américain, Volodymyr Zelensky a également évoqué la difficulté que représente la tenue d'une nouvelle élection présidentielle sur le sol d'un pays marqué par la guerre : «Le vote est effectué par les citoyens ukrainiens se trouvant sur le territoire contrôlé par l'Ukraine. Dans ce cadre, nous pouvons garantir des élections justes et transparentes. Le vote à l'étranger est également possible. Les élections ne peuvent se tenir sur des territoires non contrôlés par l'Ukraine, car il est évident qu'elles seraient menées de la même manière que la Russie le fait systématiquement. En définitive, les élections dépendent de deux facteurs : la sécurité et la législation. La sécurité est la priorité absolue. Il est essentiel que nos militaires, qui défendent le pays, puissent voter».

«une pression totale» sur la Russie, menace volodymyr zelensky

Dans le même temps, les Etats-Unis ont proposé d'organiser les premières négociations en face-à-face entre l'Ukraine et la Russie depuis six mois, à Miami, comme l'a reconnu Volodymyr Zelensky, devant la presse, à Kiev. «Les Etats-Unis doivent dire clairement : s'il n'y a pas de voie diplomatique, alors il y aura une pression totale», a-t-on pu l'entendre dire, citant la possibilité par exemple de fournir plus d'armes à l'Ukraine et d'étendre les sanctions à toute l'économie russe.

«Vladimir Poutine ne sent pas encore le genre de pression qui devrait être mise en oeuvre», a-t-il déploré, jugeant que seuls les Américains étaient capables de persuader la Russie d'arrêter le conflit en Ukraine. «Je pense que les Etats-Unis et le président Trump ont cette force. Et je pense que nous ne devrions pas chercher d'alternatives aux Etats-Unis», a-t-il encore rappelé, ne cessant de placer plus de pression sur les épaules du président américain, dans l'optique de la résolution de ce conflit.