«Tant de personnes sont décédées» : l’Ukrainienne Marta Kostyuk en larmes après sa qualification pour les demi-finales de Roland-Garros (vidéo)

En évoquant son pays, l’Ukrainienne Marta Kostyuk n’a pu retenir ses larmes après sa qualification pour les demi-finales de Roland-Garros aux dépens de sa compatriote Elina Svitolina.

Son émotion était trop forte. Au terme d’un duel face à son compatriote Elina Svitolina, Marta Kostyuk a décroché son billet pour les demi-finales de Roland-Garros (6-3, 2-6, 6-2). Une première dans la carrière de la joueuse de 23 ans en Grand Chelem. Et avec cette qualification, elle a non seulement enchainé une 16e victoire consécutive depuis le début de la saison sur terre battue, mais elle est également devenue la première Ukrainienne à se hisser dans le dernier carré des Internationaux de France.

A l’issue de la rencontre, la 15e joueuse mondiale, qui n’a pu contenir ses larmes, était évidemment satisfaite de sa performance. Mais elle a surtout eu une forte pensée pour son pays après la nouvelle attaque menée par la Russie, dans la nuit de lundi à mardi, sur Kiev, Dnipro et Kharkiv qui a fait 18 morts et plus d’une centaine de blessés. «Nous avons encore passé une nuit très difficile en Ukraine, surtout à Kiev. Tant de personnes sont décédées», a déclaré, très émue, Marta Kostyuk, qui a dédié sa victoire «au peuple ukrainien et à sa résilience».

Après sa victoire au 1er tour contre Oksana Selekhmeteva, la tête de série n°15 avait déjà fondu en larmes sur le court en déclarant qu’un missile avait explosé à proximité du domicile de ses parents quelques heures seulement avant son entrée en lice.

Et en demi-finale, Marta Kostyuk sera opposée à… la jeune Russe Mirra Andreeva, qui a éliminé la Roumaine Sorana Cirstea, pour une nouvelle confrontation symbolique.

Mais une fois sur le court, elle fera abstraction de la nationalité de son adversaire comme elle le fait à chaque fois. «Si je ne parvenais pas à faire la distinction, je n’aurais pas pu battre Mirra deux fois cette année. En général, je ne me soucie pas de savoir qui est de l’autre côté du filet. Je suis là pour jouer au tennis et faire mon travail, un point c’est tout. Donc, ça ne changera rien pour moi jeudi», a-t-elle déclaré, désireuse de continuer à porter haut les couleurs de l’Ukraine.