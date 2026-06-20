Le système d'alerte national brésilien mis à mal par une cyberattaque d'ampleur sur les smartphones

Un message d'alerte a été envoyé sur les téléphones de milliers de Brésiliens, conséquence d'une probable attaque de pirates informatiques.

Plusieurs Brésiliens se sont réveillés en sursaut ce samedi 20 juin, vers 1h30 du matin, avec d'étranges messages, indiquant une «alerte extrême». Le danger en question ? La «misanthropie», racontent des victimes sur les réseaux sociaux. Ce SMS était en réalité la conséquence d'une «probable» attaque de pirates informatiques.

La Défense civile au Brésil a annoncé que son système d'alerte avait été mis hors service après avoir «subi une intrusion» qui a déclenché l'envoi de ces faux messages sur les téléphones portables.

Ces messages ont été envoyés vers différentes régions du pays, «commandés à distance par une personne extérieure au système national de protection civile», selon l'agence.

acabamos de receber um alerta extremo da defesa civil. Está parecendo ataque Hacker. Brasília ..... pic.twitter.com/iAtv6SsDUL — Alexandre Augusto (@xaugusto) June 20, 2026

Brasil às 1h da manhã:



Defesa Civil: “ALERTA EXTREMO”



População: “Meu Deus, o que está acontecendo?”



Mensagem do alerta: “misantropi4”



Resultado: milhões de pessoas acordadas pesquisando no Google, enquanto a Defesa Civil tenta descobrir quem apertou o botão errado. pic.twitter.com/CbKw0TFwxe — Paulo Victor (@Pvictorj) June 20, 2026

Que alerta foi esse nos celulares? pic.twitter.com/IweucREPVo — O Pavão (@JairoPavao) June 20, 2026

Une enquête ouverte

Les autorités brésiliennes ont annoncé avoir pris des mesures pour restaurer dès que possible ce système d'alerte conçu pour diffuser en temps réel des alertes de catastrophes naturelles nécessitant l'attention de la population. Le danger est tel que l'alarme retenti même si le téléphone est en mode silencieux.

Une enquête a été ouverte, indique le quotidien brésilien Jovempan.