Coupe du monde 2026 : le programme complet des matchs du samedi 20 juin

Cinq matchs sont au programme à la Coupe du monde 2026, ce samedi, avec notamment le Maroc qui affronte l’Ecosse, le Brésil opposé à Haïti et l’Allemagne qui joue contre la Côte d’Ivoire.

Groupe C

00h : Ecosse-Maroc sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

2h30 : Brésil-Haïti sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe D

5h : Turquie-Paraguay sur beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe E

22h : Allemagne-Côte d’Ivoire sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe F

19h : Pays-Bas-Suède sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)