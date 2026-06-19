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Coupe du monde 2026 : le programme complet des matchs du samedi 20 juin

Le Maroc est opposé à l'Ecosse pour son 2e match à la Coupe du monde 2026. Le Maroc est opposé à l'Ecosse pour son 2e match à la Coupe du monde 2026. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Cinq matchs sont au programme à la Coupe du monde 2026, ce samedi, avec notamment le Maroc qui affronte l’Ecosse, le Brésil opposé à Haïti et l’Allemagne qui joue contre la Côte d’Ivoire.

Groupe C

00h : Ecosse-Maroc sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

2h30 : Brésil-Haïti sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe D

5h : Turquie-Paraguay sur beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe E

22h : Allemagne-Côte d’Ivoire sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe F

19h : Pays-Bas-Suède sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

FootballCoupe du monde 2026Programme TVMarocBrésil

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