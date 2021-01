Les 5 bienfaits surprenants de la cannelle

Qu’elle soit de Chine ou de Ceylan, la cannelle reste l’une des épices stars de l’hiver, parfumant le vin chaud et de nombreuses recettes salées ou sucrées. Mais elle est aussi excellente pour la santé. Voici cinq raisons de la consommer au quotidien et qui démontrent son utilité depuis l’Antiquité.

Elle améliore le transit intestinal

La cannelle possède des propriétés spasmodiques. Ainsi sa consommation sous forme d’infusion permet de lutter contre les maux d’estomac après un repas trop rriche et calorique, d’éviter les indigestions ou les vomissements, et de limiter les flatulences. On peut aussi avoir recours à de l’huile essentielle de cannelle pour stimuler le système digestif.

Elle aide à combattre les maux de l'hiver

La saison hivernale est souvent synonyme de rhume, de bronchite et de maux de gorge. Pour s’en débarrasser au plus vite, rien de plus simple qu’une recette de grand-mère. Laisser pendant cinq minutes deux à trois bâtons de cannelle plongés dans de l’eau bouillante, et ajouter du miel et du citron. On peut aussi privilégier la cannelle en poudre. Si les symptômes persistent, il faut impérativement consulter un médecin.

Elle soulage les douleurs menstruelles

Chaque mois, les femmes doivent faire face à des douleurs plus ou moins intenses au niveau du ventre et des reins à cause de leurs règles. Pour les calmer, il est conseillé de boire quelques tasses de thé à la cannelle en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et anticoagulantes.

Elle stimule la mémoire

Si elle favorise l’endormissement, la cannelle améliorerait la concentration et stimulerait la mémoire, selon des recherches menées sur des souris par des Américains dont les résultats ont été publiés dans le Journal of Neuroimmune Pharmacology. La présence d’un composé appelé le benzoate de sodium reste la principale explication. Par conséquent, on n'hésite pas à en saupoudrer dans les tagines ou sur son yaourt nature.

Elle participe à une bonne hygiène dentaire

Riche en fer, puissant antixoydant, et réputée pour ses propriétés antibactériennes, la cannelle est une alliée en cas de douleurs dentaires, à l'instar du clou de girofle. Il suffit de mastiquer un bâton et de boire le jus, ou d’appliquer sur la zone enflammée une pâte préparée à partir de miel et de cannelle en poudre.